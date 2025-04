DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 0-3)

Sampdoria Cagliari Primavera 0-3: la partita era di fatto già terminata all’intervallo con i tre gol segnati nel primo tempo dagli ospiti rossoblù sardi. Sono risultati quindi decisivi i gol segnati da Trepy, Achour e Malfitano nello spazio di 31 minuti per assegnare la vittoria al Cagliari Primavera nella trentaduesima giornata del Campionato Primavera 1.

Diretta/ Spezia Sampdoria (risultato finale 2-0): doppietta di Lapadula (oggi 6 aprile 2025)

Per la Sampdoria la sconfitta che lascia i doriani ad appena 22 punti in classifica conferma che la retrocessione è sempre più vicina, mentre per il Cagliari con 45 punti ci potrebbe ancora essere qualche ambizione playoff, il Milan infatti ha perso e così la distanza dal sesto posto si è ridotta. Sognare non costa nulla e renderà più vibrante il finale di campionato per i rossoblù. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Empoli Cagliari (risultato finale 0-0): al "Castellani" vince la paura (6 aprile 2025)

INTERVALLO

Sampdoria Cagliari Primavera 0-3: il verdetto sembra essere già scritto dopo i primi 45 minuti di gioco, gli ospiti hanno dominato la prima frazione segnando tre gol e la vittoria è quindi vicinissima per il Cagliari Primavera. Per la Sampdoria si profila invece una sconfitta che sarebbe l’ennesimo passo verso la retrocessione in una stagione davvero negativa per i giovani doriani.

La diretta Sampdoria Cagliari Primavera è iniziata nel segno degli ospiti rossoblù: vantaggio al 9’ minuto, quando Trepy si presenta a tu per tu con il portiere blucerchiato Krastev e trova la conclusione vincente. Passa pochissimo e già al minuto 11 ecco il raddoppio del Cagliari Primavera: stavolta il marcatore è Achour con un bel tiro per lo 0-2. Lo stesso Achour è grande protagonista anche nell’azione del terzo gol del Cagliari al 31’ minuto, offrendo a Malfitano un pallone solo da spingere in rete per lo 0-3. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Milan Sampdoria Primavera (risultato finale 1-2): accorcia Scotti (oggi 31 marzo 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Siete interessata a vedere la diretta Sampdoria Cagliari Primavera? Per vostra fortuna non bisognerà abbonarsi a niente poiché è visibile gratis su Sportitalia, canale 60, che offrirà anche la diretta streaming su tutti i dispositivi.

SI COMINCIA!

Appuntamento fisso nelle ultime stagioni, si arriva in doppia cifra di precedenti per la diretta Sampdoria Cagliari Primavera in appena quattro anni circa, cioè da sabato 6 marzo 2021 in poi. Il dato impressionante è che ben sette di queste partite sono terminate in pareggio, delle quali ben sei per 1-1, che è quindi il risultato che da solo ha caratterizzato oltre il 50% di questi incontri.

Non fa eccezione la partita d’andata del campionato in corso: sabato 14 dicembre scorso fu appunto 1-1 in casa del Cagliari, con i gol di Ivan Sulev al 27’ minuto per i rossoblù sardi e di Giuseppe Forte al 48’ per fissare il pareggio dei blucerchiati. Tanto equilibrio, ma sorride la Sampdoria perché ci sono anche tre vittorie genovesi, mentre in questi ultimi anni il Cagliari Primavera non ha mai vinto contro l’odierna rivale. Cambierà qualcosa questa volta? Alla diretta Sampdoria Cagliari Primavera sarà affidato naturalmente il compito di rispondere a questa domanda! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BLUCERCHIATI IN CASA

Formazioni con obiettivi e situazioni di classifica ben differenti. La diretta Sampdoria Cagliari Primavera si disputerà sabato 5 aprile alle ore 13:00 con le squadre che stanno vivendo momenti e periodi con poche similitudini.

Sampdoria non vinceva da più di due mesi ovvero dal 2-0 alla Juventus. Da quel giorno fino al 2-1 inflitto al Milan sono passati quattro pareggi e cinque sconfitte con i blucerchiati che ora lottano per un posto ai playout.

Il Cagliari invece resta lontana dalla zona retrocessione praticamente tanto quanto i playoff. I rossoblu giocano dunque senza troppi obiettivi, ma ciò non toglie che l’impegno non manca mai come dimostrato dal 2-0 alla Juventus e il 2-1 alla Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA

La Sampdoria Primavera giocherà con il 3-4-3 e Scardigno in porta. Difesa a tre composta da Dimitrov, Malanca e Paganotti. Agiranno da esterni Papasergio e Serif mentre Forte-Ivkovic al centro. Davanti Casalino, Lukisa e Paratici.

Assetto tattico simile per il Cagliari che però predilige il 3-5-2. Iliev tra i pali, protetto da Cogoni, Franke e Marini. A centrocampo, da destra verso sinistra, Arba, Malfitano, Marcolini, Liteta e Langella. Tandem offensivo Achour-Blozan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA

Il Cagliari è favorito poiché dato a 2.40 mentre l’1 fisso per la Sampdoria è offerto a 2.50. Il segno X è a 3.25. Gol e No Gol rispettivamente a 1.58 e 2.10.