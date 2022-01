Diretta/ Sampdoria Cagliari streaming video tv: Mazzarri, ultima chance? (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI: MAZZARRI CONTRO IL SUO PASSATO!

Sampdoria Cagliari, in diretta giovedì 6 gennaio 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Potrebbe essere l’ultima chance per Walter Mazzarri, che ha chiuso il 2021 con due sconfitte per il suo Cagliari: pesantissimo lo 0-4 interno con l’Udinese, poi il 2-0 incassato all’Allianz Stadium contro la Juve, con i sardi penultimi alla fine del girone d’andata con solo 10 punti all’attivo e a -6 dalla zona salvezza.

Lovato al Cagliari/ Calciomercato news, in arrivo in prestito dall'Atalanta

La Sampdoria ha chiuso invece l’anno con una prova di carattere, pareggiando in rimonta 1-1 contro la Roma. Tra campionato e Coppa Italia i blucerchiati hanno ottenuto 4 risultati utili consecutivi, portandosi a +9 dalla zona retrocessione e migliorando una classifica che si era fatta difficile. Il 17 ottobre scorso il Cagliari ha ottenuto contro la Samp, col punteggio di 3-1, la sua unica vittoria del girone d’andata. 2-2 il 7 marzo scorso nell’ultimo precedente a Marassi, i blucerchiati non battono i sardi in casa dal 3-0 del 15 luglio 2020, il Cagliari non espugna il Ferraris dallo 0-1 del 28 ottobre 2012.

DIRETTA/ Roma Sampdoria (risultato finale 1-1) Gabbiadini ferma i giallorossi

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sampdoria Cagliari di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Cagliari, match che andrà in scena al Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Dragusin, Yoshida, Chabot; Bereszynski, Candreva, Vieira, Thorsby, Murru; Caputo, Gabbiadini. Risponderà il Cagliari allenato da Walter Mazzarri con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA/ Quote: Gabbiadini spauracchio all'Olimpico

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Cagliari al Luigi Ferraris di Genova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA