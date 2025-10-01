Presentazione della diretta Sampdoria Catanzaro, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Sampdoria Catanzaro, blucerchiati cercano ancora la prima vittoria

Nella sesta giornata di Serie B, nel turno infrasettimanale, scenderà in campo allo Stadio Luigi Ferraris la diretta Sampdoria Catanzaro che metterà di fronte due squadre in difficoltà in questo inizio di stagione e che stanno disperatamente cercando di ottenere una serie di risultati positivi consecutivi per dare una svolta alla stagione, i blucerchiati non si sono ancora rialzati dalle difficoltà dello scorso anno e dopo essere riusciti a salvarsi grazie ai playout in questa stagione stanno faticando molto come dimostrano l’ultimo posto e l’unico punto ottenuto nel pareggio 1-1 con il Bari.

La situazione dei giallorossi è sicuramente migliore visto che i punti in classifica sono 5 ma le prestazioni non possono essere considerate positive soprattutto se paragonate con quelle della passata stagione che aveva portato i playoff, settimana scorsa è arrivato un pareggio 2-2 contro la Juve Stabia nella quale è sembrato esserci un miglioramento nonostante la difficoltà nel trovare la rete.

Diretta Sampdoria Catanzaro streaming video, dove vedere la partita in tv?

L’orario d’inizio della diretta Sampdoria Catanzaro è alle 20.30 e da quel momento la sfida sarà trasmessa anche al grande pubblico tramite i servizi di Dazn per gli abbonati ai piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, o per chi ha scelto LAB Channel, nuovo canale del campionato di Serie B che utilizza le piattaforme di Amazon Prime Video e OneFootball per trasmettere le partite.

Sampdoria Catanzaro, probabili formazioni

Le formazioni che dovrebbero essere scelte dai due tecnici per la diretta Sampdoria Catanzaro dovrebbero seguire quelle viste nell’ultima uscita stagionale visto che in entrambi i casi hanno regalato un punto importante, Massimo Donati quindi proporrà nuovamente un 3-4-2-1 con Ghidotti come portiere, Riccio, Hadzikadunic e Vulikic come difensori, Depaoli, Henderson, Abilgaard e Ioannou come centrocampisti, Pafundi e Benedetti trequartisti e Cuni unico attaccante. Per Alberto Aquilano invece la scelta sarà un 3-5-2 con Pigliacelli in porta, Bettella, Antonini e Bringhenti in difesa, Rispoli, Cassandro, Pontisso, Favasuli e Cissé a centrocampo, e Iemmello con Pandolfi in attacco.

Sampdoria Catanzaro, quote e pronostico finale

Le difficoltà che stanno affrontando le due squadre protagoniste della diretta Sampdoria Catanzaro si riflette anche nelle quote che bet365 ha assegnato ai possibili risultati finali della sfida, la vittoria più probabile è considerata quella dei blucerchiati ma solo per la presenza maggiore dei tifosi nello stadio di casa, e per questo è fissata a 2.10. Il pareggio è il secondo valore che arriva a 3.30 anche se potrebbe alla fine essere il più probabile visto che aiuterebbe entrambe le situazioni, la vittoria dei giallorossi invece è la più alta di tutte ma di poco visto che verrà pagata solamente 3.40.