DIRETTA SAMPDORIA CESENA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

La diretta Sampdoria Cesena Primavera si presenta con una storia recente che sorride ai giovani blucerchiati, dal momento che l’ultima vittoria per la squadra romagnola risale a un colpo esterno per 1-2 in data sabato 26 novembre 2016, quindi oltre otto anni fa. Nel frattempo sono state giocate altre quattro partite (non è un incontro così frequente), con il bilancio di tre vittorie e un pareggio in favore della Sampdoria Primavera.

Video Cesena Salernitana (2-0)/ Gol e highlights: Prestia apre le danze! (Serie B, 1 marzo 2025)

In particolare, venerdì 20 settembre scorso i giovani doriani firmarono il colpo per 1-2 in casa del Cesena, una delle poche soddisfazioni per la Sampdoria Primavera in questo campionato così tribolato. I gol di Chidiche Ofoma al 27’ minuto di gioco e di Giulio Patrignani al 73’ assegnarono infatti la vittoria ai blucerchiati, nonostante il temporaneo pareggio di Giovanni Perini al 46’ minuto. Il Cesena saprà invertire la storia recente? Lo scopriremo naturalmente al triplice fischio finale dell’arbitro! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Cesena Salernitana (risultato finale 2-0): la chiude Antonucci! (Serie B, 1 marzo 2025)

DIRETTA SAMPDORIA CESENA PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Sportitalia trasmetterà la diretta Sampdoria Cesena Primavera in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e in streaming su Primavera TV.

SAMPDORIA CESENA PRIMAVERA, LOTTA SALVEZZA

La diretta Sampdoria Cesena Primavera oggi 2 marzo 2025 sarà uno snodo fondamentale per la lotta salvezza nel campionato Primavera. La Sampdoria, penultima con soli 17 punti, è ormai con un piede e mezzo in zona retrocessione diretta: la salvezza dista ben 13 lunghezze, un margine difficile da colmare nelle ultime giornate. Il Cesena, invece, si trova attualmente in una posizione più tranquilla con 30 punti, cinque in più rispetto alla zona playout, ma non può permettersi passi falsi. DIRETTA/ Cesena Empoli Primavera (risultato finale 2-1): colpo salvezza dei romagnoli! (24 febbraio 2025) I blucerchiati hanno mostrato grandi difficoltà difensive per tutta la stagione, con ben 56 gol incassati, la seconda peggior difesa del campionato, e hanno raccolto appena un punto nelle ultime cinque gare. Il Cesena arriva invece con il morale alto dopo la vittoria per 2-1 sull’Empoli e può contare su uno dei migliori attaccanti del torneo, il bomber Coveri, vicecapocannoniere della competizione con 17 reti. All’andata, sorprendentemente, la Sampdoria riuscì a imporsi in trasferta per 2-1, uno dei pochi successi stagionali. Ora la squadra doriana è chiamata a una prova d’orgoglio per alimentare le residue speranze di salvezza, mentre il Cesena ha l’occasione di allungare ulteriormente sulla zona pericolosa e blindare la permanenza nella categoria.

SAMPDORIA CESENA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Sampdoria si schiererà con il 3-5-2: Ceppi in porta, difesa composta da Rossello, Malanca e Santos. A centrocampo Papasergio, Patrignani, Casalino, Balde e Nhaga avranno il compito di gestire il possesso palla, mentre Ntanda e Leonardi formeranno il tandem offensivo.

Il Cesena risponderà con Montalti in porta, difesa con Campedelli, Valentini, Castorri e Perini. In mezzo al campo Coveri, Pitti e Zamagni cercheranno di dare equilibrio, mentre Gallea, Giovannini e Abbondanza proveranno a impensierire la retroguardia blucerchiata.