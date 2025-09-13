Serie B, Diretta Sampdoria Cesena, streaming video tv: i Doriani sono a caccia della prima vittoria dopo due sconfitte in campionato (13 settembre 2025)

DIRETTA SAMPDORIA CESENA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La storia della diretta Sampdoria Cesena, partita dietro l’angolo, è ricca di spunti: a dire il vero bisogna anche dire che prima delle ultime due stagioni erano passati dieci anni dagli ultimi incroci, ma si parla di quattro partite di Serie A con una vittoria (esterna) per parte e due pareggi, il Cesena aveva espugnato Marassi nel marzo 2011 al termine di una partita bellissima. Tra il 43’ e il 47ì tris romagnolo con Marco Parolo e due volte Emanuele Giaccherini, nel finale i blucerchiati avevano sfiorato l’incredibile rimonta segnando con Massimo Volta e Massimo Maccarone (quest’ultimo su calcio di rigore).

Cesena che ha ripetuto questo successo lo scorso gennaio con le reti di Mirko Antonucci e Daniele Donnarumma, ribaltando il vantaggio di Alessandro Pio Riccio; la vittoria casalinga più recente della Sampdoria è decisamente lontana nel tempo, risale all’andata del secondo turno di Coppa Italia nel 1992 (Marco Lanna, Vladimir Jugovic e Luca Pazzaglia i marcatori) ma bisogna anche dire che in generale gli ultimi sei successi, di una o dell’altra, sono stati in trasferta. Parola al campo adesso, perché ci siamo: comincia la diretta Sampdoria Cesena! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA SAMPDORIA CESENA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Sampdoria Cesena, potrete farlo o su DAZN oppure su Amazon grazie al canale LaB Channel. Lo stesso discorso vale per la diretta streaming nelle rispettive applicazioni.

BIANCONERI IN FORMA

Avvio di campionato diverso per le due formazioni che a Marassi giocheranno la terza giornata di campionato di Serie B. Parliamo della diretta Sampdoria Cesena, in programma questo sabato 13 settembre 2025 alle ore 19:30.

Dopo la rocambolesca salvezza conquistata l’anno scorso, dato che sul campo era arrivata la retrocessione, il Doria ha iniziato come peggio non poteva questa stagione con il ko in Coppa Italia con lo Spezia e le due sconfitte in campionato contro Modena e Sudtirol.

Il Cesena, anch’esso fuori dalla coppa nazionale al primo turno con il Pisa neopromossa in A, si è però riscattato in Serie B con l’importante 3-1 inflitto al Pescara all’esordio e l’1-1 contro l’Entella con gol di Shpendi all’81’ e Franzoni al 91esimo.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CESENA

La Sampdoria giocherà con il modulo 4-3-3 con Ghidotti in porta, pacchetto arretrato composto da Ioannou, Riccio, Ferrari e Venuti. A centrocampo spazio a Barak, Abildgaard e Henderson mentre in attacco Cherubini, Pafundi e Coda.

Il Cesena predilige l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Klinsmann, protetto dal terzetto Ciofi, Zaro e Mangraviti. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Ciervo, Berti, Bisoli, Bastoni e Frabotta mentre Blesa e Shpendi formeranno il tandem offensivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA CESENA

La Sampdoria parte favorita per questo incontro a 2.55 contro i 2.95 del pareggio e i 3.00 del Cesena. Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.67.