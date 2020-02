Diretta Sampdoria Chievo Primavera/ Streaming video: clivensi per uscire dalla crisi

Sampdoria Chievo Primavera, diretta dall’arbitro Tommaso Zamagni, lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. I blucerchiati sono una delle formazioni più in forma del campionato Primavera, reduci da 6 risultati utili consecutivi in campionato con 4 vittorie e 2 pareggi. Ultima ‘X’ in casa dei campioni d’Italia in carica dell’Atalanta, un risultato di prestigio considerando che gli orobici sono in testa alla classifica per distacco e ancora imbattuti in campionato. Il Chievo Primavera invece ha interrotto una serie di 2 sconfitte consecutive pareggiando la difficile partita interna contro la Roma. Un segnale importante lanciato dalla squadra allenata da Mandelli ma la contemporanea vittoria a sorpresa del Napoli in casa del Torino ha lasciato per il momento i veneti da soli all’ultimo posto. All’andata la Sampdoria primavera ha espugnato il campo del Chievo con un successo di misura, 0-1 firmato da un gol di Pompetti. Al 25 maggio 2019 risale l’ultimo precedente casalingo per i blucerchiati contro i veneti, vittoria in goleada per 6-1 per la Samp.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Chievo Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CHIEVO PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sampdoria Chievo Primavera, lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 14.30, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. La Sampdoria primavera allenata da Cottafava dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Avogadri, Angileri, Rocha Lima, Brentan, Veips, Obert, Sabattini, Siatounis, Prelec, D’Amico, Balde. Il Chievo primavera guidato in panchina da Mandelli sarà chiamato a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Bragantini; Grazioli, Munaretti, Vesentini, Colley, Pedro Farrim, Tuzzo, Karamoko, Rovaglia, Sperti, Makni.



