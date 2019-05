Diretta Sampdoria Chievo Primavera/ Streaming video e tv: sfida delicata per entrambe

Sampdoria Chievo Primavera, che sarà diretta dal signor Giuseppe Collu, è una delle sfide che fanno parte della 30^ giornata nel campionato Primavera 1 2018-2019. Alle ore 15:00 di sabato 25 maggio le due squadre scendono in campo al Comunale Riccardo Garrone: i veneti devono ancora chiudere i conti per la qualificazione ai playoff perchè, reduci dal pareggio casalingo contro l’Udinese già retrocessa, non sono riusciti a staccare il Cagliari. Rispetto al quale però hanno la sfida diretta a favore: dunque se gli isolani non dovessero battere il Torino l’obiettivo sarà archiviato, in caso contrario servirà vincere. La Sampdoria non è ancora salva: è sicura di evitare i playout per i derby favorevoli ma potrebbe ancora essere sorpassata dal Sassuolo o anche dal Milan, dunque si tratta di una sfida delicatissima per i blucerchiati che non possono commettere passi falsi. Staremo a vedere come andranno le cose: certamente questo pomeriggio sarà intenso e appassionante visto che nella diretta di Sampdoria Chievo Primavera entrambe le squadre devono vincere, e allora valutiamo quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori a poche ore dalla sfida, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Sampdoria Chievo Primavera ma, vista la contemporaneità della maggior parte delle partite della 30^ giornata, il canale Sportitalia (lo trovate al numero 60 del vostro televisore, oppure al 225 del decoder Sky per gli abbonati) manderà in onda il programma Diretta Gol, con gli highlights in tempo reale da tutti i campi, che si passeranno costantemente la linea. Ci sarà la possibilità di seguire la trasmissione anche in diretta streaming video, grazie al sito dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CHIEVO PRIMAVERA

Sampdoria Chievo Primavera dovrebbe essere affrontata da Simone Pavan con il 4-3-3: a protezione di Krapikas, sempre favorito su Hutvagner, giocano Sorensen e Farabegoli con Doda e Campeol che si muovono sugli esterni, poi Peeters fa il regista basso davanti a questo reparto con Leonardo Benedetti e Soomets che agiscono al suo fianco. Nel tridente offensivo cerca spazio Scarlino, ma i favoriti per occupare le corsie restano per ora Yayi Mpie e Bahlouli; Prelec invece dovrebbe muoversi come centravanti. Il Chievo punta su un modulo speculare: D’Amico infatti dovrebbe fare l’esterno sinistro nel tridente completato da Rovaglia e Juwara, in caso contrario farà un passo indietro giocando sulla trequarti, e posizionandosi davanti a un centrocampo nel quale Bertagnoli comanda le operazioni con il supporto di Rabbas e Zuelli. A protezione del portiere Caprile giocheranno Soragna e Kaleba; Pavlev e Ndrecka (suo il bellissimo gol del pareggio contro l’Udinese) saranno i terzini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA