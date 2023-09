DIRETTA/ Sampdoria Cittadella (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 18 settembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA CITTADELLA: I TESTA A TESTA

La diretta di Sampdoria Cittadella torna a farci compagnia dopo undici anni: era la stagione 2011-2012, quella della promozione blucerchiata targata Beppe Iachini e arrivata attraverso i playoff, da sesta in classifica nella stagione regolare. Il bilancio generale non è ricchissimo: abbiamo appena sette incroci nella storia (dal 2000 al 2012) e tutti in Serie B con la sola eccezione di una sfida in Coppa Italia. Il Cittadella non ha mai battuto la Sampdoria, che ha vinto quattro volte con tre pareggi: a Marassi i veneti hanno raccolto soltanto un punto, frutto di un pareggio a reti bianche nell’ottobre 2011 e dunque nella stagione di cui abbiamo parlato poc’anzi.

Per il resto al Luigi Ferraris abbiamo tre vittorie della Sampdoria: tutte segnando due gol, e in due occasioni senza subirle. La sfida più recente in questo stadio, giocata nel novembre 2001, era invece finita 2-1: nel recupero del primo tempo il Cittadella si era portato in vantaggio con il gol di Stefano Ghirardello, ma aveva subito il pareggio di Carmine Esposito e poi la beffa al 90’, sotto forma della rete decisiva realizzata arrivata su calcio di rigore, trasformato da Francesco Flachi.Adesso lasciamo davvero che a parlare sia il terreno di gioco di Marassi, dove è tutto pronto: mettiamoci comodi, la diretta di Sampdoria Cittadella comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

SAMPDORIA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Sampdoria Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sampdoria Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SAMPDORIA CITTADELLA: I VENETI CERCANO L’ALLUNGO

Sampdoria Cittadella, in diretta lunedì 18 settembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio “Giuseppe Ferraris” di Genova, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Sfida tra una squadra delusa come quella blucerchiata e il solito Cittadella, formazione che ormai da anni rappresenta una certezza in cadetteria. I liguri, partiti con i favori del pronostico ad inizio stagione, stanno faticando molto e hanno raccolto appena quattro punti, frutto della vittoria con la Ternana e del pareggio contro la Cremonese. Meglio i veneti che, a quota cinque punti, stazionano a metà classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Cittadella, match che andrà in scena allo stadio “Giuseppe Ferraris” di Genova. Per mister Andrea Pirlo 4-3-3 ricco di qualità: a centrocampo agiranno Verre, Ricci e Depaoli mentre nel tridente spazio a Borini, La Gumina e Pedrola. Il tecnico ospite Edoardo Gorini, invece, proporrà il consueto 4-3-1-2 con Tessiore alle spalle di Pandolfi e Pittarello.

SAMPDORIA CITTADELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

