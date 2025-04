DIRETTA SAMPDORIA CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente ci siamo, manca davvero poco al fischio di inizio della diretta di Sampdoria Cittadella. Prima di immergerci nel rettangolo verde però, con il nostro solito commento live, cerchiamo di capire attraverso le statistiche fornite dal sito della Lega Serie B cosa attenderci in questa partita che sembra solo sulla carta davvero molto avvincente. Iniziamo dalla Samp, squadra che si trova a far fronte ad una delle peggiori difese del campionato con 1,5 reti concesse agli avversari ogni novanta minuti. La cosa che spaventa però è che i blucerchiati prendono il 25% di queste reti a difesa schierata. Mentre l’attacco fatica e nelle ultime cinque partite, si ferma a 0,8.

Il Cittadella non è di certo una squadra offensiva, ma riesce comunque ad avere medie superiori in attacco e soprattutto nelle ultime cinque partite è riuscita ad avere 1,2 reti portate a casa dai propri attaccanti. La difesa, nonostante una linea bassa a 22 metri dalla porta, concede però 1,1 gol agli avversari. Partono comunque come favoriti, ma sarà davvero cosi? Dopotutto i principali bookmakers mettono il segno X al 29%. Quindi mettiamoci comodi e osserviamo lo spettacolo della diretta di Sampdoria Cittadella, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live. Si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SAMPDORIA CITTADELLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi dei liguri e dei venti potranno seguire la diretta Sampdoria Cittadella anche senza per forza recarsi allo stadio se possiedono un abbonamento a DAZN. Chi è iscritto ha modo di utilizzare l’app o il sito web per poter vedere l’incontro appunto in modalità streaming.

CACCIA A PUNTI IMPORTANTI

In campo sabato 12 aprile 2025 dalle ore 17:15 per la diretta Sampdoria Cittadella. Presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova la Samp riparte sotto la guida di mister Evani per provare a raggiungere la salvezza visto che ora si trova in diciottesima posizione con soli trentadue punti. Ne servono quindi almeno altri tre per agganciare il duo formato da Sudtirol e dallo stesso Cittadella così uscire una volta per tutte dalla pericolosa zona retrocessione, senza nemmeno dover disputare l’eventuale playout.

I liguri arrivano dal netto KO esterno rimediato nello scoro turno di campionato nel derby regionale con lo Spezia. I veneti sono dunque in quindicesima posizione, ad un punticino di distacco dal Brescia. I granata hanno recentemente prima pareggiato contro la Cremonese e poi pure contro la Carrarese, mantenendosi all’ultimo posto valevole per la salvezza diretta.

SAMPDORIA CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il nuovo tecnico Evani potrebbe cambiare qualcosa per i blucerchiati rispetto a quanto visto di recente ma intanto nelle probabili formazioni della diretta Sampdoria Cittadella ci aspettiamo inizialmente un 3-4-2-1 con Cragno, Curto, Altare, Riccio, Bereszynski, Vieira, Yepes, Beruatto, Depaoli, Sibilli e Niang, simile a quello di mister Semplici. Il modulo 3-5-2 con Kastrati, Salvi, Capradossi, Pavan, D’Alessio, Vita, Tronchin, Palmieri, Masciangelo, Rabbi ed Okwonkwo sarà invece la strategia adottata dalla formazione ospite per volere del loro tecnico Dal Canto.

DIRETTA SAMPDORIA CITTADELLA, LE QUOTE

Le quote della diretta Sampdoria Cittadella sono particolarmente favorevoli ai padroni di casa se valutiamo il pronostico dell’esito finale. Stando per esempio a Sisal, i blucerchiati sono dati vincenti a 1.70 mentre il pareggio viene invece pagato al doppio, e quindi a 3.40, dalla stessa agenzia di scommesse. Il risultato meno probabile è rappresentato dall’eventuale successo degli ospiti, fissato per adesso a 5.50 con il segno 2.