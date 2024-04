DIRETTA/ Sampdoria Como video streaming tv: c’è una storia con nomi gloriosi! (Serie B, 27 aprile 2024)

DIRETTA SAMPDORIA COMO: I TESTA A TESTA

Studiando i precedenti nella diretta di Sampdoria Como, possiamo notare come queste due squadre siano tornate a sfidarsi dopo nove anni: a Marassi, nell’agosto 2014, c’era stato un terzo turno di Coppa Italia con un roboante 4-1 a favore dei blucerchiati, a segno quel giorno Eder con una tripletta e Manolo Gabbiadini mentre ai lariani era rimasto il gol della consolazione con il rigore di Giuseppe Le Noci. In campionato invece dobbiamo tornare addirittura al 2001-2002: anno in cui il Como aveva festeggiato la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, ma su questo campo avevano comunque vinto i liguri (2-1) con rete di Francesco Flachi e autogol di Francesco Bega.

In passato invece Sampdoria Como è stata una bella sfida in Serie A, anche se bisogna tornare agli anni Ottanta per vedere questo scenario: qui troviamo anche l’ultima vittoria che i lariani siano riusciti ad ottenere allo stadio Luigi Ferraris, era l’ottobre 1986 e quella Sampdoria di Vujadin Boskov stava iniziando a costruire la squadra che avrebbe poi vinto lo scudetto, il Como però quel giorno si era imposto con il gol di Enrico Todesco, in panchina c’era il compianto Emiliano Mondonico. (agg. di Claudio Franceschini)

SAMPDORIA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la partita tra Sampdoria e Como in diretta, sintonizzati sui canali Sky a partire dal canale 251, a cui puoi accedere tramite un abbonamento al pacchetto Calcio. Con lo stesso abbonamento, puoi guardare il match su NowTv, la piattaforma di streaming online di Sky. Inoltre, Dazn è un’altra opzione che ti permette di vedere la partita in tempo reale.

LA PRESENTAZIONE

Il Ferraris si anima per la prossima diretta di Sampdoria Como in onda oggi 27 aprile 2024 alle ore 16,15, match valido per il 35esimo turno di Serie B. I blucerchiati, attualmente ottavi in classifica, cercano di consolidare la loro posizione playoff dopo il pareggio senza reti nel derby contro lo Spezia.

Dall’altra parte del campo, il Como arriva con grande slancio, forte di una serie di cinque vittorie consecutive, tra cui un convincente 5-2 nell’ultima partita. Questa partita potrebbe essere cruciale per entrambe le squadre, con la Sampdoria che punta a mantenere il posto nei playoffs e il Como che cerca di continuare la propria striscia vincente.

SAMPDORIA COMO: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sampdoria Como mettono in luce alcune scelte tattiche interessanti. L’allenatore Pirlo punterà su De Luca come punta centrale, giocatore abile nel dialogare con i compagni e con un notevole fiuto del gol, in grado di segnare da varie posizioni in campo.

Sul fronte del Como, ci si affida a Cutrone dopo la sua impressionante doppietta nella scorsa giornata, grazie a due gol di testa segnati su calcio d’angolo.

SAMPDORIA COMO, LE QUOTE

Chi vuol fare le scommesse può andare a scoprire le quote della diretta di Sampdoria Como sul sito della Sisal: il bookmaker mette il segno 1 che darebbe la vittoria ai blucerchiati a 2,6 mentre il pareggio a 2,3. La vittoria della squadra lombarda invece è fissata a 1,8.











