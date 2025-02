DIRETTA SAMPDORIA COSENZA, SFIDA SALVEZZA IN FONDO ALLA GRADUATORIA

Si lotta per la salvezza nella diretta Sampdoria Cosenza di sabato 1 febbraio 2025 che inizia alle ore 15:00. Presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova si affronteranno due squadre che si trovano entrambe in zona retrocessione occupando rispettivamente la sedicesima, con ventidue punti come il Sudtirol che segue, e la ventesima posizione, con diciotto punti dopo i quattro di penalizzazione inflitti dalla Federazione, nella classifica del campionato cadetto 2024/2025. La vittoria manca ormai dallo scorso anno e sarebbe il caso di ritrovarla per accorciare il distacco dai posti utili per salvarsi.

I blucerchiati hanno recentemente pareggiato lontano dalle mura amiche per 2 a 2 contro il Mantova mentre i rossoblu sono stati battuti sul proprio campo di misura dal Cittadella. Il Brescia, che sta a sua volta faticando, si trova in quindicesima posizione ed è distante appena tre lunghezze dai liguri, protagonisti dell’ennesima annata travagliata. I calabresi dovranno darsi parecchio da fare se vorranno provare a mantenere la categoria da qui al termine della stagione che si sta disputando.

DIRETTA SAMPDORIA COSENZA: INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Sampdoria Cosenza sarà proposta in formato streaming dal servizio a pagamento DAZN. Niente da fare quindi per la messa in onda dell’evento in televisione, a meno che non possediate una smart tv con cui sfruttare l’applicazione ufficiale.

SAMPDORIA COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso il 3-4-2-1 per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Sampdoria Cosenza. Non potendo contare sugli squalificati Venuti e Curto, il tecnico Semplici potrebbe pure compiere qualche scelta diversa in merito agli altri nove uomini da schierare ovvero Ghidotti, Riccio, Veroli, Meulensteen, Bellemo, Beruatto, Depaoli, Akinsanmiro e Niang. Privo dello squalificato Venturi, rimane da vedere se mister Alvini sceglierà di sfruttare di nuovo il 3-5-2 con Micai, Sgarbi, Dalle Mura, Ricci, Florenzi, Gargiulo, Kouan, Ciervo, Rizzo Pinna e Artistico.

PRONOSTICO SAMPDORIA COSENZA, LE QUOTE

Le quote offerte da bookmakers come Sisal per la diretta Sampdoria Cosenza risultano decisamente eloquenti. Secondo quanto suggerito ad esempio da Sisal, il successo dovrebbe andare ai blucerchiati pagando l’1 a solo 1.90. I rossoblu appaiono invece già spacciati se si considera il 2 quotato a 4.40. Un punteggio più probabile per questo incontro è infine rappresentato dal pareggio con l’x fissato infatti a 3.15.