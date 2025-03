DIRETTA SAMPDORIA CREMONESE PRIMAVERA, CHIAMATA SALVEZZA PER I BLUCERCHIATI

Il sabato pomeriggio della trentesima giornata del campionato Primavera entra nel vivo con la diretta Sampdoria Cremonese Primavera in campo alle 15,00 del 15 marzo 2025. Questa partita rappresenta una delle ultime chiamate per la salvezza nel campionato dei padroni di casa che sono in difficoltà e cercano punti.

Otto giornate senza vittoria e penultima posizione è il bottino raccolto dalla Sampdoria di Lupi che è in totale difficoltà e spera in una giornata positiva per accorciare sulla zona playout. Meglio la Cremonese di Pavesi che si trova al tredicesimo posto lontana sia dai playoff che dai playout dopo aver pareggiato 2 a 2 contro l’Empoli.

DIRETTA SAMPDORIA CREMONESE PRIMAVERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Sampdoria Cremonese Primavera sarà esclusiva sul digitale terreste di SportItalia per vedere la partita in televisione oppure anche su computer o telefonino in diretta streaming video sul sito del canale sportivo.

SAMPDORIA CREMONESE PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per entrare nel vivo di questa importante partita, andiamo a vedere anche quali sono le probabili formazioni. La Sampdoria di Lupi giocherà con una difesa a tre composta da Dimitrov, Malanca e Paganotti davanti alla porta di Scardigno. Sugli esterni agiranno Papasergio e Nhaga con il compito di fare la doppia fase a sostegno delle due punte che saranno Ntanda e Paratici.

Difesa a tre anche per la Cremonese di Pavesi che si affiderà a Duca, Zillo e Pavesi a difesa della porta di Sayaih. A centrocampo sarà il turno di Nagrudnyi, Tessandri e Lordkipanidze a sostegno della coppia d’attacco formata da Faye e Gabbiani.

SAMPDORIA CREMONESE PRIMAVERA, LE QUOTE

Secondo i siti di scommesse come AdmiralBet il risultato più probabile è la vittoria della Sampdoria la cui quota è di 2.10, la vittoria della Cremonese ha una quota leggermente più alta pari a 2.80, il pareggio invece è quotato più alto di tutti a 3.55.