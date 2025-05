DIRETTA SAMPDORIA CREMONESE, PIÙ DI 20 PUNTI DI DISTACCO

Una situazione a specchio tra due squadre che si trovano in posizione letteralmente opposte. Da una parte i quartultimi, dall’altra i quarti: la diretta Sampdoria Cremonese prevede spettacolo in questo giovedì 1 maggio 2025 alle ore 15:00. La Sampdoria ha vinto contro il Cittadella a metà aprile, ma è stata l’unica gioia del mese dato che per il resto sono arrivate solo sconfitte. Una nel derby ligure contro lo Spezia e infine contro i gialloblu della Carrarese in trasferta.

La Cremonese difende il quarto posto con un occhio al terzo. I lombardi non perdono dal 2-1 del Cesena del 22 febbraio: da quel giorno sette partite di fila senza sconfitta tra cui le vittorie con Palermo, Reggiana e Mantova

DOVE VEDERE DIRETTA SAMPDORIA CREMONESE, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Sampdoria Cremonese, vi basterà essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Stesso discorso per quanto concerne la diretta streaming, precisamente sull’app di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CREMONESE

La Sampdoria giocherà con l’assetto tattico 4-4-2. Tra i pali Cragno, protetto dal quartetto Venuti, Ferrari, Altare e Beruatto. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Depaoli, Yepes, Ricci e Akinsanmiro mentre Borini e Abiuso formeranno attacco.

La Cremonese d’altro canto predilige un altro assetto tattico ovvero il 3-5-2. In porta Fulignati, difeso dal terzetto Ceccherini, Ravanelli e Bianchetti a chiudere il reparto. Formeranno il centrocampo Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte e Azzi con De Luca-Johnsen in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA CREMONESE

La Cremonese è quotata dai bookamkerw a 2.30 mentre l’1 fisso della Sampdoria a 3.10 e la X a 3.25. Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.05.

