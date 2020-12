Diretta Sampdoria Crotone/ Streaming video tv: occasione blucerchiata! (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA CROTONE: RANIERI PER LA CONFERMA

Sampdoria Crotone è in diretta da Marassi, e si gioca alle ore 18:00 di sabato 19 dicembre: siamo nella 13^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, che arriva subito dopo un turno infrasettimanale nel quale le due squadre hanno fatto bene. Dopo sei partite senza vittorie, i blucerchiati sono tornati al successo in maniera quasi sorprendente, imponendosi sul campo del Verona che appariva lanciato: ottimo risultato dunque per Claudio Ranieri che ha allontanato ancor più la zona retrocessione e adesso può guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni.

A cominciare ovviamente da questo: il Crotone ha tenuto a Udine strappando un pareggio comunque prezioso, perché permette di dare morale a una squadra ancora ultima in classifica ma che arriva da due gare senza perdere. Ora sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Sampdoria Crotone; mentre aspettiamo che le due squadre scendano in campo proviamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Luigi Ferraris, analizzando le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA SAMPDORIA CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Crotone sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire questa partita sui canali del loro decoder; come sempre, in assenza di un televisore, i clienti Sky potranno attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go, che consente di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CROTONE

Ranieri spera di recuperare Keita Baldé Diao per Sampdoria Crotone, ma verosimilmente nel suo attacco dovrebbero tornare titolari Quagliarella e Gaston Ramirez, con Verre e La Gumina che tornano in panchina. A centrocampo però potrebbero esserci conferme: Ekdal e Jankto dovrebbero giocare così come Damsgaard, dunque a rischiare sarebbe Adrien Silva per il ritorno di Thorsby che era squalificato nel turno infrasettimanale. Per quanto riguarda la difesa, la coppia che proteggerà Audero potrebbe essere formata da Omar Colley e Yoshida; spazio ad Alex Ferrari e Augello per le corsie, anche perché Bereszynski tornerà soltanto a gennaio. Il Crotone ha giocato con il 3-4-3 alla Dacia Arena, e potrebbe arrivare la conferma del modulo: si rivede Magallan che può sostituire Cuomo o Golemic in una difesa che potrebbe anche prevedere Luperto davanti a Cordaz, sulle corsie laterali i favoriti restano Pedro Pereira e Reca mentre in mezzo al campo ci sarà la conferma di Molina come interno, con Vulic, Petriccione, Zanellato ed Eduardo Henrique a giocarsi l’altro posto. Che potrebbero essere due passando al solito schema con i due attaccanti; sicuri del posto Junior Messias e Simy, se la gioca Rivière che, in caso di tridente, dovrebbe vincere la concorrenza di Dragus e Siligardi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico per Sampdoria Crotone emettendo le quote, dunque andiamo a vedere quanto stabilito dal bookmaker. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,85 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte la vostra giocata, infine il successo ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, ha un valore corrispondente a 4,25 volte l’importo investito.



