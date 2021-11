Diretta/ Sampdoria Empoli (Primavera) streaming video e tv. Caccia al secondo posto

DIRETTA SAMPDORIA EMPOLI: SFIDA COMBATTUTA!

Sampdoria Empoli, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 11.00 presso lo stadio 3 Campanili, sarà una sfida valevole per la decima giornata di andata del campionato Primavera 1. I blucerchiati arrivano dalla vittoria per 2-4 nel derby in casa del Genoa, un risultato sempre importante sotto la Lanterna. La Sampdoria è comunque in ripresa, quella coi Grifoni è stata la seconda vittoria consecutiva nonché la terza nelle ultime quattro partite disputate in campionato dalla squadra di Tufano.

L’Empoli però è caccia della seconda piazza, da mantenere dopo che i campioni d’Italia hanno sensibilmente migliorato il loro rendimento nelle ultime sfide. L’ultimo 2-0 alla Fiorentina ha garantito alla squadra allenata da Buscé l’undicesimo risultato utile consecutivo tra campionato e UEFA Youth League, alla quale gli azzurri stanno partecipando attraverso il percorso ad eliminazione diretta dedicato alle squadre campioni nazionali di categoria.

DIRETTA SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Empoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Empoli Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio, Migliardi, Aquino, Samotti, Bonfanti, Somma, Di Stefano, Pozzato, Bontempi, Polli, Chilafi. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscé con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Biagini; Degl’Innocenti, Rizza, Pezzola, Boli; Fazzini, Conassi, Evangelisti; Villa, Ekong, Baldanzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio 3 Campanili, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



