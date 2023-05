DIRETTA/ Sampdoria Empoli video streaming tv: ecco la storia recente della partita

DIRETTA SAMPDORIA EMPOLI: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Sampdoria Empoli, partita valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra liguri e toscani allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova: questa sarà la sfida numero 18 dal 1997 ad oggi con un bilancio di dieci vittorie dei padroni di casa e quattro successi ospiti, tre i pareggi. La prima sfida risale all’11 aprile 1998, un netto 3-0 in favore dei blucerchiati.

Il 13 febbraio 2000, invece, la prima gara terminata con un pareggio, 1-1 nel torneo cadetto. La prima affermazione dei toscani è, invece, quella dell’8 ottobre 2000, 0-1 nel sesto turno del campionato di Serie B. L’ultima partita disputata in terra ligure tra le due formazioni è, infine, quella del 19 febbraio 2022: vittoria dei padroni di casa 2-0 in virtù delle marcature timbrate da Fabio Quagliarella nella prima mezz’ora di gioco. (Giulio Halasz)

SAMPDORIA EMPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Sampdoria Empoli sarà visibile solamente su Dazn. Per quanto riguarda la piattaforma streaming bisognerà avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile.

La visione della diretta Sampdoria Empoli è inoltre trasmessa in streaming video e si potrà anche qui scegliere se vederla sull’app di Dazn su smart tv, computer, smartphone, tablet o console.

SAMPDORIA EMPOLI, CHI CE L’HA FATTA E CHI NO

La diretta Sampdoria Empoli, in programma lunedì 15 maggio alle ore 20:45, racconta della prima partita in casa per i blucerchiati dopo l’aritmetica retrocessione. Infatti la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Udinese è costata cara agli uomini di Dejan Stankovic, ormai rassegnati alla Serie B per il prossimo anno. La vittoria per i liguri manca dal 19 febbraio in occasione del 3-1 inflitto al Verona targato doppietta di Gabbiadini e Zanoli.

I toscani invece hanno rialzato eccome la china vincendo contro Bologna e Salernitana rispettivamente 3-1 e 2-1. Un doppio successo interno che ha messo una grossa ipoteca sul discorso salvezza. Se la prima parte di stagione è stata oltre le aspettative, l’Empoli ha zoppicato non poco tra fine gennaio a fine aprile con due vittorie, tre pareggi e ben otto sconfitte a complicare l’obiettivo principale, ormai però raggiunto.

SAMPDORIA EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Empoli vede i padroni di casa scendere in campo col 3-4-2-1 con Ravaglia in porta, difesa a tre formata da Gunter, Nuytinck e Amione. Sugli esterni agiranno Zanoli e Augello mentre a centrocampo Winks e Cuisance comporranno la mediana. Sulla trequarti Djuricic e Gabbiadini supporteranno Lammers.

Rispondono i toscani con il 4-3-1-2: Vicario con i guantoni, retroguardia con Ebuehi, Walukiewicz, Luperto e Parisi a chiudere la retroguardia. A centrocampo ecco Akpa-Akpro insieme a Marin e Bandinelli mentre Henderson sarò il trequartista dietro a Caputo e Cambiaghi.

SAMPDORIA EMPOLI, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Sampdoria Empoli vede favorita la squadra in trasferta. Secondo bet365 la vittoria dei toscani è data a 2.30 contro i 3.20 in favore dei liguri. Poco più alta invece la X ovvero 3.30.

L’Over 2.5 è invece quotata a 1.97, leggermente più alta dell’Under 1.93 a testimonianza di una gara molto imprevedibile. Chiudiamo col segno Gol a a 1.70 rispetto al 2.05 del No Gol.

