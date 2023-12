DIRETTA/ Sampdoria Fiorentina Primavera (risultato 0-0) streaming video e tv: Mendoza! (10 dicembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO LIVE 0-0): CHE OCCASIONE

Nei primi venti minuti dell’emozionante diretta tra Sampdoria e Fiorentina Primavera, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma non sono mancate le occasioni da entrambe le squadre. Mendoza della Fiorentina Primavera ha attirato l’attenzione con un tiro a giro da fuori area, cercando di sbloccare il punteggio. La giocata di Mendoza è stata un momento di grande incisività, mettendo alla prova la difesa avversaria e cercando di portare la Fiorentina in vantaggio.

Video/ Sampdoria Lecco (2-0) gol e highlights: gara decisa da Esposito! (Serie B, 9 dicembre 2023)

Il tiro a giro, caratterizzato da precisione e potenza, ha mostrato l’abilità tecnica del giocatore. Nonostante le occasioni, entrambe le squadre stanno dimostrando una solida difesa, rendendo la partita equilibrata. Il gioco è veloce e dinamico, con entrambe le squadre desiderose di ottenere il controllo del match. (agg. Gianmarco Mannara)

Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Quote: Kristensen o Karsdorp? (Serie A, 10 dicembre 2023)

Sampdoria Fiorentina Primavera, in diretta domenica 10 dicembre 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio 3 Campanili di Bogliasco, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. Viola ancora in crisi e con le polveri bagnare, considerando che con 9 gol segnati quello dei toscani è al momento il peggior attacco del campionato. La sconfitta in casa col Sassuolo è stata la seconda consecutiva per la Fiorentina che mantiene comunque 5 punti di vantaggio sul Frosinone ultimo in classifica.

A metà classifica invece la Sampdoria che a sua volta però non sta attraversando un momento brillante, con i blucerchiati che hanno perso quattro delle ultime cinque sfide disputate in campionato, cadendo anche nell’ultimo derby contro il Genoa. Momento di flessione cominciato con la doppia sconfitta contro il Milan tra campionato e Coppa Italia e che ha vanificato quello che era stato un discreto inizio di campionato per la Samp.

Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Diretta tv: dubbi per Italiano in attacco (Serie A, 9 dicembre 2023)

SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Fiorentina Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sampdoria Fiorentina Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Fiorentina Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scardigno; Porzi, Costantino, Lotjonen, Langella; Conti, Chilafi, Valisena; Alesi, Polli, Ntanda. Risponderà la Fiorentina allenata da Daniele Galloppa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vannucchi, Vigiani, Biagetti, Baroncelli, Scuderi, Fortini, Falconi, Vitolo, Denes, Sene, Rubino.

SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA