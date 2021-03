Diretta Sampdoria Fiorentina primavera/ Streaming video tv: liguri vedono la vetta

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA: SFIDA DECISIVA PER I DORIANI

Sampdoria Fiorentina primavera, diretta dall’arbitro Eugenio Scarpa è la partita in programma oggi, martedì 9 marzo 2021, e valida per la 14^ giornata del primo campionato giovanile: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. La Primavera 1 torna dunque in campo già oggi per un impegnativo turno infrasettimanale, dove prima sfida è la diretta tra Sampdoria e Fiorentina, big match che pure mette in palio punti pesanti, tra due club che stanno vivendo momento diversi. Dopo infatti i due pareggi di fila rimediati contro Roma e Cagliari, i liguri sono impazienti di tornare a vincere, anche per proseguire la scalata alla vetta della classifica, che al momento li vede alla quarta posizione. Non meno desiderosi di fare i tre punti oggi i viola di Mister Aquilani, che pur essendosi riscattati contro il Milan solo lo scorso fine settimana, hanno ancora parecchio terreno da coprire. Le motivazioni poi in casa dei gigliati davvero non mancano, se ricordiamo che il club è ancora a un passo dalla zona retrocessione. Sarà sfida davvero brillante quella di questo pomeriggio.

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA

Per le probabili formazioni della diretta tra Sampdoria e Fiorentina primavera, davvero non possiamo escludere che entrambi i tecnici optino per oggi per un turnover più o meno limitato: considerato che questo è un turno infrasettimanale e che già questo weekend si tornerà in campo, sarà fondamentale far girare i propri giocatori. Partendo dallo schieramento dei liguri, ecco che allora oggi mister Tufano non rinuncerà al classico 3-5-2, ma ci offrirà soluzioni differenti per il centrocampo, dove assente accertato sarà pure Trimboli, fermato dal giudice sportivo. Nel reparto al centro sarà dunque spazio per Brentan e Siautoinis, come pure per Yepes: sull’esterno ecco pronti Giordano ed Somma. Per la difesa il tecnico dei liguri dovrebbe poi affidarsi a Obert, Angileri e Siautonis, ma dalla panchina rimangono pronti Hermansen e Napoli: per l’attacco pare sicuro della maglia da titolare Prelec, ma non Gaggero, in dubbio con Di Stefano. Più articolato 4-2-3-1 per la probabile formazione di partenza della Fiorentina primavera, dove pure in attacco sarò difficile fare a meno di Munteanu. Al fianco del bomber potrebbero collocarsi Milani e Distefani, ma rimangono pronti Tirelli e Spalluto: Bianco sarà sulla tre quarti. A centrocampo Aquilani non farà a meno di Fiorini e Corradini, mentre in difesa si va per la riconferma di Pierozzi, Chiti, Frison e Gentile.

QUPTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match della 14^ giornata di campionato non facciamo fatica ad assegnare ai liguri il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 ha fissato a 1.90 il successo della Sampdoria primavera, contro il 3.60 segnato per la vittoria della Fiorentina primavera: il pareggio vale 3.40.



