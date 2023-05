DIRETTA/ Sampdoria Fiorentina Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Sta per cominciare la diretta di Sampdoria Fiorentina Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? La Sampdoria Primavera ha perso nell’ultima giornata dopo che era rimasta imbattuta per otto partite, la sua classifica è comunque abbastanza positiva. I blucerchiati infatti hanno raccolto finora 44 punti, i numeri dopo le prime trentadue giornate ci parlano di undici vittorie, altrettanti pareggi e dieci sconfitte, con 50 gol segnati e 44 invece subiti, quindi una differenza reti che per i doriani è positiva (+6).

La Fiorentina Primavera arriva invece da due vittorie consecutive dopo un paio di sconfitte. I giovani viola globalmente hanno raccolto finora 57 punti, i numeri dopo le prime trentadue giornate ci parlano di diciotto vittorie, tre pareggi e undici sconfitte, con 50 gol segnati e 33 invece subiti, quindi una differenza reti che è senza ombra di dubbio positiva (+17). Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Sampdoria Fiorentina Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Fiorentina Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Sampdoria Fiorentina, in diretta lunedì 22 maggio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio 3 Campanili di Bogliasco, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato Primavera 1. Viola in ripresa dopo gli ultimi due successi consecutivi, l’ultimo sul campo del Napoli, vittorie che hanno consentito alla Fiorentina di prendersi il terzo posto in classifica, a -2 dal Torino secondo e blindando le possibilità di partecipazione ai play off Scudetto.

La Sampdoria è reduce da una sconfitta sul campo dell’Inter ma comunque i blucerchiati hanno già messo in cassaforte la salvezza, pur non avendo trovato in queste ultime giornate quel cambio di passo che avrebbe potuto proiettarli verso la zona play off. All’andata Sampdoria vincente di misura, col punteggio di 0-1, sul campo della Fiorentina, blucerchiati vincenti anche nell’ultimo precedente in casa contro i toscani nel campionato Primavera, 4-1 il primo febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Fiorentina Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tantalocchi; Lotjonen, Villa, Miettinen; Porcu, Conti, Cecchini, Segovia, Migliardi; Leonardi, Montevago. Risponderà la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Vitolo, Favasuli; Di Stefano, Toci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











