Diretta/ Sampdoria Frosinone Primavera risultato live, streaming video tv (13 gennaio 2024)

DIRETTA SAMPDORIA FROSINONE PRIMAVERA: LIGURI FAVORITI!

La diretta di Sampdoria Frosinone Primavera, in programma oggi 13 gennaio alle 13:00, offre uno sguardo attento sulle prestazioni delle due squadre giovanili. Entrambe cercano di riscattarsi da momenti complicati e cercano di ottenere punti importanti per risalire la classifica di Primavera. La Sampdoria, reduce da un periodo di forma deludente con una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, cerca di invertire la tendenza e ritrovare il ritmo vincente. La squadra blucerchiata dovrà mettere in mostra carattere e determinazione per superare questa fase difficile e conquistare tre punti fondamentali.

Dall’altra parte, il Frosinone si trova attualmente in ultima posizione, distante significativamente dalla squadra precedente in classifica. Con una situazione così difficile, la squadra dovrà affrontare ogni partita come una vera e propria finale, cercando di recuperare terreno e dimostrare il proprio valore sul campo. La sfida tra Sampdoria e Frosinone Primavera rappresenta un’opportunità per entrambe le squadre di rimettere in pista le proprie ambizioni e di mettere in mostra il talento dei giovani giocatori. Sarà interessante vedere come affronteranno il match, con l’obiettivo comune di ottenere una vittoria che potrebbe rivelarsi cruciale per le loro speranze in questa stagione di Primavera.

DIRETTA SAMPDORIA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Sampdoria Frosinone andrà in onda sul canale 60 del digitale terrestre, quindi su Sportitalia e sarà dunque in chiaro. Mentre su Sky, il canale di Sportitalia si trova al 5060 di tutti i canali disponibili tramite abbonamento.

DIRETTA SAMPDORIA FROSINONE PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

La Sampdoria Primavera scenderà in campo nella sfida contro il Frosinone Primavera con un modulo 4-3-3. Nella formazione blucerchiata, Polli sarà il punto di riferimento in attacco, affiancato da Ovalle e Alesi sugli esterni. In difesa, Costantino avrà il compito di garantire solidità e sicurezza. Il Frosinone, invece, opterà per il 3-5-2 nella speranza di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Tuttavia, la squadra dovrà fare a meno di Stefanelli, laterale sinistro espulso nell’ultima giornata. Selvini sarà chiamato a guidare l’attacco, supportato da Mezsarga.

Entrambe le squadre cercheranno di mettere in pratica le proprie tattiche e di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori in campo. La partita rappresenta un’opportunità importante per i giovani talenti di entrambi i club di farsi notare e contribuire al successo della propria squadra. La lotta per i tre punti sarà determinante per le aspirazioni di entrambe le squadre in questa stagione di Primavera.

SAMPDORIA FROSINONE PRIMAVERA, LE QUOTE

Le quote èper la diretta di Sampdoria Frosinone Primavera sono molto intriganti, infatti il segno 1 è dato da Better a 1,3, mentre il pareggio decretato dal segno X è dato a 2,6 e la sfavorita, ossia il Frosinone, se dovesse sbancare regalerebbe una quota del 15 sull’importo scommesso su Snai.

