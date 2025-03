Diretta Sampdoria Frosinone, padroni di casa a rischio retrocessione

La diretta Sampdoria Frosinone andrà in scena alle 15.00 e nonostante il blasone anche recente delle due formazioni, ci troviamo inaspettatamente nei bassifondi della classifica in una sfida che vale tantissimo in chiave playout e salvezza. I doriani però in questo momento sarebbero proprio a giocarsi la salvezza con lo scontro diretto di fine stagione visto che occupano il 16° posto con 32 punti.

I laziali sono messi leggermente meglio in classifica ma sempre a rischio con 33 punti valevoli per il 13° posto, arrivano però dalla vittoria 2-1 sul Brescia mentre la Sampdoria ha pareggiato 2-2 in casa della Reggiana.

Formazioni Sampdoria Frosinone, probabili ventidue in campo

Per la diretta Sampdoria Frosinone, i liguri riproporranno il 3-4-2-1 del tecnico Leonardo Semplici con Cragno tra i pali, Curto, Altare e Veroli come tre difensori centrali, Venuti e Depaoli gli esterni con Meulensteen e Ricci a completare il centrocampo, Coda unica punta con Oudin e Sibilli alle sue spalle. Il Frosinone invece dovrebbe essere schierato dal mister Paolo Bianco con il 4-3-3 con Cerofolini in porta, Marchizza e Oyono gli esterni bassi con Monterisi e Bettella i difensori centrali a completare il reparto, Vural, Darboe e Kone in mezzo al campo, tridente offensivo formato da Kvernadze e Ghedjemis sulle fasce e Ambrosino in posizione centrale.

Diretta Sampdoria Frosinone streaming video, dove seguirla

La diretta Sampdoria Frosinone dello Stadio Luigi Ferraris, come tutte le partite della competizione, potrà essere seguita in tv sui canali Dazn o Dazn1 oppure su cellulari e telefonini tramite la piattaforma di diretta streaming video di Dazn.

Scommessa Sampdoria Frosinone, quote e possibile esito finale

La diretta Sampdoria Frosinone sarà sicuramente una gara interessante a cui assistere anche se rischia di essere una partita senza troppe emozioni con le squadre chiuse che cercheranno di portarsi a casa dei punti, anche con il rischio di doversi accontentare di uno solo, entrambe le squadre hanno difficoltà a mantenere la rete inviolata e questo potrebbe favorire il pareggio.

Secondo Sisal la Sampdoria è la squadra favorita per raggiungere la vittoria finale come evidenzia la quota di 2.05, la vittoria del Frosinone invece ha la quota più alta pari a 3.70 mentre il pareggio è quotato a 3.25.