Diretta Sampdoria Frosinone streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie B, oggi 25 ottobre 2025

DIRETTA SAMPDORIA FROSINONE (RISULTATO 0-0): GARA INIZIATA!

A Marassi la sfida tra Sampdoria e Frosinone è iniziata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle prime fasi della partita i padroni di casa cominciano bene con Ferrari che manda a lato di testa al 4′ e tirano debolmente con Barak al 6′. Gli ospiti replicano con una conclusione di Kvernadze deviata in corner da Depaoli al 9′ e colgono la traversa con un colpo di testa di Calvani all’11’. Le formazioni ufficiali: SAMPDORIA (3-5-1-1) – Ghidotti; Riccio, Ferrari, Venuti; Depaoli, Cherubini, Abildgaard, Henderson, Giordano; Barak; Coda. FROSINONE (4-2-3-1) – Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli, Bracaglia; Koutsoupias, Calò; Ghedjemis, Cichella, Kvernadze; Zilli. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Frosinone Bologna Primavera (risultato finale 0-1): Ferrari firma il colpo ospite! (24 ottobre 2025)

SAMPDORIA FROSINONE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Come sempre per le partite di Serie B, la diretta Sampdoria Frosinone in tv sarà soprattutto una diretta streaming video, fornita su abbonamento o dalla piattaforma Dazn oppure dal canale tematico LaB Channel sulle piattaforme di Prime Video oppure OneFootball TV.

SI GIOCA!

Ora vediamo quali sono le statistiche per la diretta di Sampdoria Frosinone, il nostro commento live inizierà tra poco ma avendo ancora qualche giro di orologio cercheremo di capire chi tra queste due squadre avrà le maggiori opportunità da un punto di vista statistico. La Sampdoria ha trovato equilibrio: 56% di possesso, 1,8 xG, 1,5 xA, e una costruzione fluida che passa per il 68% delle volte dai centrali, con sviluppo per lo più dal lato sinistro (62% delle azioni offensive). In fase difensiva, blocco solido (0,9 xGA, 4,1 tiri concessi nello specchio).

DIRETTA/ Frosinone Monza (risultato finale 0-1): KO Ciociaro! (Serie B, 18 ottobre 2025)

Il Frosinone è più esplosivo e verticale: 47% di possesso, 2,0 xG, e 13,7 recuperi palla nella metà campo avversaria, segno di una pressione costante. Tuttavia, la squadra concede spazi dietro (1,3 xGA) e tende a calare nel finale. Samp più disciplinata (2,1 gialli di media), Frosinone più fisico (3,0 ammonizioni, 17 falli di media). Temporalmente, i blucerchiati segnano nella ripresa (59% dopo il 60’), mentre i ciociari partono forte (42% entro il 30’). Ora via al commento live della diretta di Sampdoria Frosinone, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

SAMPDORIA FROSINONE: IL DEBUTTO DI GREGUCCI

Le posizioni di classifica sono piuttosto diverse, eppure la diretta Sampdoria Frosinone metterà di fronte alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 25 ottobre 2025, due squadre entrambe desiderose di riscatto allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per la nona giornata del campionato di Serie B.

Diretta/ Torino Frosinone Primavera (risultato finale 2-2): Mboumbou e Gabellini show! (18 ottobre 2025)

L’esigenza è decisamente pressante per i padroni di casa della Sampdoria, che dopo la tribolata salvezza nello scorso campionato stanno di nuovo soffrendo parecchio: quattro sconfitte consecutive per iniziare il campionato, poi un piccolo momento più positivo (due pareggi e una vittoria) che però è terminato con la sconfitta nel derby con l’Entella, per cui la Sampdoria è in zona retrocessione e rischia di rivivere l’incubo.

Il Frosinone invece è finora al terzo posto, i ciociari stanno decisamente meglio ma anche per loro c’è qualche nuvola all’orizzonte, perché dopo quattro vittorie e due pareggi nelle prime sei giornate sono arrivate due sconfitte consecutive e lo scivolone casalingo contro il Monza ha complicato la situazione in zona playoff per il Frosinone.

Ecco allora che per entrambe le squadre sarebbe fondamentale tornare sorridere oggi: i ciociari potrebbero avere qualcosa in più tecnicamente, i blucerchiati avranno bisogno della spinta di Marassi per ottenere un bel risultato nella diretta Sampdoria Frosinone, che in quel caso potrebbe dare una svolta (anche psicologica) al difficile cammino doriano in Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FROSINONE

Il debutto sulla panchina blucerchiata di Angelo Gregucci sarà naturalmente la notizia di spicco anche per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Sampdoria Frosinone. Tenuto conto di alcuni infortuni, come quelli di Altare e Pafundi, una certezza dovrebbe essere il veterano Coda come centravanti e scopriremo se il modulo tattico della Sampdoria sarà ancora il 3-4-2-1 oppure se Gregucci porterà cambi drastici fin da subito.

Anche il Frosinone allenato da mister Massimiliano Alvini potrebbe prevedere dei cambiamenti dopo le ultime due sconfitte consecutive, anche se i ciociari dovrebbero confermare il 4-2-3-1 come modulo tattico. Attenzione soprattutto al reparto offensivo, dove ci sono diversi giocatori a cacciati una maglia da titolare mancata contro il Monza, ad esempio Kvernadze, Vergani e Zilli.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo potrebbe incidere più della classifica, così almeno indicherebbero le quote Snai per il pronostico sulla diretta Sampdoria Frosinone, che vede favorito a 2,25 il segno 1, rispetto al valore di 3,15 che è assegnato da questa agenzia sia al pareggio sia in caso di successo esterno dei ciociari.