Diretta/ Sampdoria Genoa Primavera streaming video e tv. Derby della Lanterna (12 febbraio 2024)

Sampdoria Genoa Primavera, in diretta lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 18.00 presso lo stadio 3 Campanili di Bogliasco, sarà una sfida valida per la ventunesima giornata del campionato Primavera 1. Derby della Lanterna che va in scena dopo la vittoria genoana dell’andata con il punteggio di 1-0. I Grifoni si presentano all’appuntamento da decimi in classifica dopo la vittoria sull’Empoli, avanti di 5 lunghezze al momento rispetto ai rivali cittadini.

Mentre il Genoa è riuscito a ottenere due vittorie nelle ultime tre partite disputate in campionato, la Sampdoria è reduce da due pareggi consecutivi, al momento al quartultimo posto nella classifica del campionato Primavera 1 in coabitazione con il Monza. Nove i punti di vantaggio dei blucerchiati sul Frosinone ultimo in classifica, ma i ciociari hanno raccolto dieci punti nelle ultime quattro partite e dunque sarà bene per la Samp non lasciare altri punti per strada con disinvoltura, anche se il derby è sempre una partita che non richiede motivazioni extra.

SAMPDORIA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Sampdoria Genoa Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Genoa Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scardigno; Porzi, Costantino, Lotjonen, Langella; Conti, Chilafi, Valisena; Alesi, Polli, Ntanda. Risponderà il Genoa allenato da Alessandro Agostini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Calvani; , Pittino, Abdellaoui, Pittino, Sarpa; Goncalinho, Ekhator ; Omar, Ghirardello, Romano; Rossi.

SAMPDORIA GENOA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Genoa Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











