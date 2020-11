Diretta/ Sampdoria Genoa (Serie A) streaming video tv: derby della Lanterna

DIRETTA SAMPDORIA GENOVA: RISULTATO INCERTO!

Sampdoria Genoa, diretta da La Penna, domenica 1 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Derby della Lanterna sempre affascinante tra le sfide del campionato di Serie A, ma che per la seconda volta consecutiva si disputerà senza pubblico. Anche il match di ritorno della passata stagione si era disputato dopo il lockdown e aveva fatto registrare il ritorno alla vittoria del Genoa, che non si imponeva da ben 4 anni nella stracittadina. Un successo peraltro fondamentale per la salvezza strappata dai Grifoni nello scorso campionato. La Samp però arriva sicuramente meglio all’appuntamento, dopo tre vittorie consecutive in campionato, peraltro tutte contro avversarie di livello come Fiorentina, Lazio e Atalanta, e il successo in Coppa Italia contro la Salernitana. I Grifoni sono usciti di recente da un’emergenza coronavirus che aveva decimato la squadra. Dopo il ko in casa con l’Inter i rossoblu sono tornati alla vittoria, grazie a una doppietta di Scamacca, in Coppa Italia contro il Catanzaro.

DIRETTA SAMPDORIA GENOVA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL DERBY

Ricordiamo che la diretta tv di Sampdoria Genoa sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita di Europa League sarà dunque un’esclusiva riservata ai soli abbonati Sky, che in alternativa la potranno seguire anche con il consueto servizio di diretta streaming video che viene offerto dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e attivandola su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA

Le probabili formazioni di Sampdoria Genoa, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ferraris di Genova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Claudio Ranieri con un 4-4-2: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. Gli ospiti guidati in panchina da Rolando Maran schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Perin; Goldaniga, Bani, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pandev, Pjaca.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Sampdoria e Genoa queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.97, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.55 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA