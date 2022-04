Diretta/ Sampdoria Genoa streaming video tv: derby della paura (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA GENOA: PUNTI PESANTISSIMI!

Sampdoria Genoa, in diretta sabato 30 aprile 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Derby della paura tra due formazioni impelagate nella lotta per non retrocedere. Per la Sampdoria solo un punto nelle ultime 4 partite e vantaggio sulla terzultima che si è ridotto a 5 punti, con la Salernitana che ha però una partita da recuperare. Un ko nel derby accorcerebbe anche le distanze col Genoa, procurando ai blucerchiati una chiusura di campionato da brividi.

Grifoni che hanno vinto il fondamentale scontro diretto contro il Cagliari con un gol di Badelj all’89’: a -3 dai sardi i rossoblu possono ancora sperare a patto di tornare alla vittoria in un derby, sfida in cui in campionato non si affermano dall’1-2 del 22 luglio 2020, con la Samp sempre ospitante. I blucerchiati non battono il Genoa in casa dal 2-0 del 14 aprile 2019, ma all’andata si sono imposti col Genoa ospitante col punteggio di 1-3, con reti di Gabbiadini e Caputo e un autogol di Vanheusden.

DIRETTA SAMPDORIA GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sampdoria Genoa di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Genoa, match che andrà in scena al Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Marco Giampaolo schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby, Augello; Sabiri, Caputo. Risponderà il Genoa allenato da Alexander Blessin con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sirigu; Freundrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Yeboah, Amiri, Gudmundsson; Destro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

