La diretta Sampdoria Inter Primavera (fischio d’inizio venerdì alle 18.30) sarà una sfida che dovrà testare la continuità di un’Inter capace finora di andare avanti solo a singhiozzo in campionato. Dopo due vittorie consecutive che sembravano aver regalato ai nerazzurri un passo diverso, è arrivata la doccia fredda di una nuova sconfitta, subita nel derby contro il Milan, una partita che lascia sempre strascichi al di là dei tre punti.

La Sampdoria è indietro di 2 lunghezze rispetto ai nerazzurri in classifica ma, dopo due sconfitte e due pareggi nelle prime quattro partite di campionato, nell’ultimo impegno disputato i blucerchiati hanno rotto il ghiaccio con la prima vittoria in questa stagione, andando ad espugnare il campo del Cesena e prendendo così un’importante boccata d’ossigeno per la classifica.

DIRETTA SAMPDORIA INTER PRIMAVERA: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi desidera seguire la diretta Sampdoria Inter Primavera, l’incontro sarà trasmesso gratuitamente su Sportitalia. Anche la diretta streaming sarà accessibile senza costi aggiuntivi tramite l’applicazione e il sito web di Sportitalia, consentendo agli appassionati di vedere il match in modo semplice e gratuito.

SAMPDORIA INTER PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali saranno le probabili formazioni della diretta Sampdoria Inter Primavera? Andiamo a scoprirlo analizzando le possibili scelte dei due allenatori. Per la Sampdoria 3-4-1-2 con Ceppi tra i pali e Valisena, Zeqiraj e Malanca titolari nella difesa a tre. I quattro di centrocampo saranno Boiro, Sa Gomes, Ovalle Santos e Ntanda; Leonardi il trequartista alle spalle del tandem offensivo Ofoma-Forte. Per l’Inter 4-3-3 di partenza con Calligaris estremo difensore e schierati dal 1′ nella difesa a quattro Aidoo, Garonetti, Alexiou e Motta. Terzetto di centrocampo con Zarate, Bovo e Berenbruchn, nel tridente offensivo la scelta dovrebbe cadere su De Pieri, Spinaccè e Mosconi.

SAMPDORIA INTER PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi è interessato a scommettere sulla diretta Sampdoria Inter Primavera, ecco le quote attuali: la vittoria della Sampdoria è quotata a 3.15, il pareggio è offerto a 3.25, mentre una vittoria dell’Inter in trasferta è proposta a 2.10.