Diretta/ Sampdoria Inter streaming video tv: Inzaghi per il tris (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA INTER: TUTTO FACILE PER I NERAZZURRI?

Sampdoria Inter, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 12.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie A. Simone Inzaghi cerca il tris di vittoria dopo aver esordito sulla panchina nerazzurra con due vittorie: 4 gol al Genoa e 3 al Verona, con il duo Lautaro-Correa sugli scudi. Gli argentini sono stati però impegnati fino a settimana inoltrata con la Nazionale argentina, c’è la possibilità che il tecnico debba ricorrere all’assetto della prima giornata, con Edin Dzeko unica punta supportato da Calhanoglu, Perisic e Stefano Sensi.

Probabili formazioni Sampdoria Inter/ Quote: Sensi gioca dietro Dzeko?

La Sampdoria dopo la combattuta sconfitta contro il Milan all’esordio ha ottenuto il primo punto della sua stagione in casa del Sassuolo. I blucerchiati potrebbero lanciare dal 1′ Ciccio Caputo, prelevato proprio dai neroverdi emiliani nell’ultimo giorno di mercato. L’anno scorso nel turno dell’Epifania la Sampdoria ha fatto lo sgambetto all’Inter futura campione d’Italia, battendo 2-1 i nerazzurri con i gol di Candreva e Keita. Al 28 settembre 2019 risale l’ultimo successo interista nella Marassi blucerchiata, 1-3 con reti di Sensi, Sanchez e Gagliardini.

Pronostico Sampdoria Inter/ Dossena: "Sfida non decisiva e Barella.." (esclusiva)

DIRETTA SAMPDORIA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Inter è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, il lunch match della domenica di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

Le probabili formazioni di Sampdoria Inter, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Depaoli, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-1-1 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER/ Diretta tv: Sensi favorito su Lautaro?

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Luigi Ferraris di Genova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA