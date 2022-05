Diretta/ Sampdoria Inter streaming video tv: match point blucerchiato (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA INTER PRIMAVERA: GRANDE EQUILIBRIO!

Sampdoria Inter, domenica 15 maggio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio 3 Campanili, sarà una sfida valida per la 34^ giornata di Primavera 1. Match point blucerchiato per la qualificazione ai play off: la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato si è aggiudicata il cruciale scontro diretto contro la Fiorentina, battendo i viola a domicilio e sorpassandoli in classifica, prendendosi un cruciale punto di vantaggio che andrà però mantenuto in quest’ultima giornata.

Diretta/ Juventus Spal streaming video tv: bianconeri ai play off (Primavera)

Sfida non scontata, anche pareggiando la Samp rischierebbe di subire il controsorpasso in caso di vittoria viola in casa della Roma, ma perdendo contro i blucerchiati l’Inter rischierebbe di lasciare il secondo posto in mano al Cagliari e, conseguentemente, sarebbe costretta a giocare anche il primo turno dei play off. Incroci da tenere d’occhio con le classiche emozioni che un’ultima giornata di campionato sa sempre offrire.

Diretta/ Fiorentina Sampdoria Primavera (risultato finale 1-2): doriani ora sesti!

DIRETTA SAMPDORIA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Inter Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre che trasmetterà l’ultima giornata con aggiornamenti da tutti i campi con la formula della Diretta Gol. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Inter Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio I.; Villa, Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Bianchi; Montevago, Di Stefano. Risponderà l’Inter allenata da Christian Chivu con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Silvestro; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Zuberek.

DIRETTA/ Venezia Bologna (risultato finale 4-3): Johnsen fa sognare il Penzo

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Inter Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA