Diretta Sampdoria Juve Stabia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 13^ giornata di Serie B.

DIRETTA SAMPDORIA JUVE STABIA (RISULTATO FINALE 1-0): MOSTI SFIORA IL PAREGGIO!

La partita si chiude qui: la Sampdoria porta a casa l’1-0 con il minimo indispensabile, grazie a un rigore molto contestato, superando una Juve Stabia meno brillante del solito ma comunque meritevole di un risultato migliore. Le Vespe hanno pagato a caro prezzo l’inferiorità numerica e al 28’ sono andate vicinissime al pareggio: splendido cross di Maistro, deviazione maldestra di Giordano e Mosti che, per pochi centimetri, non riesce a depositare in rete il pallone da due passi. Nel finale, invece, la Samp ha gestito meglio l’uomo in più, sfiorando il raddoppio in un paio di occasioni con Pafundi. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SAMPDORIA JUVE STABIA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Sampdoria Juve Stabia potrete affidarvi come di consueto a DAZN e LaB Channel, dunque in diretta streaming video non essendo prevista una copertura in tv.

ESPULSO RUGGERO!

Dopo nove minuti della ripresa la Sampdoria reclama un rigore per una trattenuta di Ruggero su Vulikic. Il VAR interviene e conferma il penalty, con conseguente espulsione del difensore. Coda non sbaglia: conclusione centrale, portiere spiazzato e blucerchiati avanti 1-0. Nel frattempo finiscono sul taccuino degli ammoniti anche Gabrielloni e Depaoli. Al 23’ la Juve Stabia prova a reagire: Pierobon mette un cross preciso e Candellone anticipa Vulikic, ma il suo colpo di testa non trova la giusta angolazione. (agg. di Fabio Belli)

CODA, TRAVERSA A GIOCO FERMO

Al 37’ Coda si esibisce in una splendida conclusione al volo che centra la traversa, anche se l’azione viene poi annullata a causa del fuorigioco segnalato dall’assistente. Rimane comunque da applausi il gesto tecnico del bomber, sempre alla ricerca della rete numero 140 in carriera. Poco dopo arriva il primo cartellino del match: Ruggero viene ammonito per un fallo tattico proprio su Coda. Si chiude così il primo tempo, con lo 0-0 che rispecchia quanto visto in campo. (agg. di Fabio Belli)

SCONTRO TRA VENUTI E CACCIAMANI

Dopo appena 5′, Depaoli sfonda sulla destra, entra in area e mette al centro un cross che Bellich respinge. Il capitano blucerchiato reclama un tocco di mano, ma l’arbitro lascia correre e il VAR conferma: niente rigore. Poco dopo, duro scontro a metà campo tra Venuti e Cacciamani: entrambi restano a terra e devono intervenire subito i sanitari delle due squadre. Il match si ferma per circa tre minuti. Al 19’, la Samp costruisce la prima vera occasione: Depaoli questa volta crossa dalla sinistra e Coda svetta su Giorgini, ma il suo colpo di testa finisce di poco a lato, con Confente comunque sulla traiettoria. Tre minuti più tardi arriva la replica della Juve Stabia: Candellone calcia di esterno dal limite e costringe Ghidotti a deviare in angolo. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Andiamo adesso a sviscerare i numeri della diretta di Sampdoria Juve Stabia, in questo modo avremo le statistiche più importanti per capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare punti nel proprio bagagliaio. La Sampdoria arriva con numeri in crescita, sostenuta da un gioco diretto ma ordinato: 54% di possesso, 1,7 xG, 1,4 xA, e una media di 11,0 km percorsi per giocatore. Il 62% delle azioni offensive nasce dal lato destro, dove la manovra blucerchiata trova continuità soprattutto con sovrapposizioni e cross bassi. Difensivamente la Sampdoria concede poco nell’area piccola (3,1 tiri nello specchio subiti) ma soffre sulle palle inattive (34% dei gol incassati da fermo).

La Juve Stabia risponde con grandissima compattezza: 49% di possesso, 1,5 xG, 0,9 xGA, e una delle difese più difficili da scardinare del torneo. Il 58% delle occasioni nasce da transizioni e seconde palle, con una precisione alta nelle conclusioni (36% dei tiri nello specchio trasformati). I campani portano anche fisicità e gestione dei tempi (44% dei gol segnati dopo il 70’). Sul piano disciplinare, Samp più ordinata (1,8 gialli), Stabia più aggressiva (3,0 ammonizioni, 18 falli a gara). Ora via al commento live della diretta di Sampdoria Juve Stabia, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

SAMPDORIA JUVE STABIA: BLUCERCHIATI A FONDO!

Che la diretta Sampdoria Juve Stabia possa già essere un’ultima spiaggia per Angelo Gregucci può essere certamente un tema: intanto è interessante il fatto che per una volta torni il Monday Night nella Serie B 2025-2026, infatti questa partita si gioca alle ore 20:30 di lunedì 24 novembre per la 13^ giornata.

La Sampdoria prosegue nella sua crisi: non è servito fin qui il cambio di allenatore, anzi i blucerchiati dopo aver perso in casa contro il Mantova un sanguinosissimo incrocio diretto sono stati battuti anche a Venezia, sono ultimi in classifica e faticano enormemente a vedere la luce in fondo al tunnel, scenario molto grave.

La retrocessione, che almeno sul campo sarebbe la seconda consecutiva, diventa dunque una realtà concreta anche se siamo solo a fine novembre; intanto si rischia molto contro una Juve Stabia che insegue la zona playoff e prima della sosta ha anche battuto il Palermo, dopo aver perso sul campo del Modena.

Insomma un altro test delicatissimo per i blucerchiati, che rischiano di affondare ancor più ma per contro potrebbero iniziare a rialzare la testa; il campo ci dirà cosa accadrà per la diretta Sampdoria Juve Stabia, da qui al calcio d’inizio noi proviamo a ipotizzare le formazioni per il Monday Night di Marassi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVE STABIA

Nella diretta Sampdoria Juve Stabia Gregucci si gioca il posto – forse – con qualche infortunato e la squalifica di Liam Henderson, quindi in mezzo al campo è ballottaggio Bellemo-Francesco Conti per agire in compagnia di Leonardo Benedetti mentre Barak può essere sostituito da Jordan Ferri, sulle corsie laterali agiscono Depaoli e Ioannou come di consueto, in difesa dovremmo avere ancora Giordano, Alex Ferrari e Hadzikadunic a protezione di Ghidotti anche se Pio Riccio e Vulikic sono opzioni, poi davanti scelte quasi obbligate con Massimo Coda e Cherubini.

Infermeria piena anche per Ignazio Abate che se la gioca con il 3-5-2: Confente va a difendere i pali della porta, davanti a lui si piazzano Ruggero, Giorgini e Bellich, a giostrare sulle fasce dovremmo avere Carissoni e Cacciamani con una zona centrale nella quale Giuseppe Leone, Omar Correia e Mosti restano favoriti su Pierobon e Maistro, poi da valutare il reparto avanzato perché il veterano Gabrielloni e Candellone sembrerebbero in vantaggio, ma i giovani Burnete e De Pieri (39 anni in due) potrebbero essere la mossa a sorpresa per affrontare la partita di Marassi.

QUOTE E PRONOSTICO SAMPDORIA JUVE STABIA

Quasi a sorpresa, anche se non certo in maniera netta, i blucerchiati sono favoriti nella diretta Sampdoria Juve Stabia: secondo la Snai abbiamo un valore equivalente a 2,50 volte la posta in palio sul segno 1, per la vittoria di casa, mentre con il segno 2 che corrisponde al successo delle vespe andreste a guadagnare 2,95 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto, qui quota molto simile a quella prevista per il pareggio che infatti ha una vincita da 2,90.