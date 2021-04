Diretta/ Sampdoria Juventus (Primavera) streaming video tv: esame per la capolista

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA: SFIDA INCERTA!

Sampdoria Juventus, in diretta lunedì 26 aprile 2021 alle ore 13.00 presso lo stadio Mugnaini, sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Posticipo che chiuderà la giornata di campionato e che rappresenterà un vero e proprio esame per la capolista. La Sampdoria con una grande risalita si è preso il primo posto solitario ma la settimana scorsa ha visto sfumare un’occasione per allungare sulla Roma, fermata sul pareggio dall’Atalanta.

Diretta/ Torino Atalanta Primavera (risultato finale 1-2): la decide Cortinovis

Ma anche i blucerchiati non sono andati oltre il 2-2 in casa dell’Empoli, mantenendo comunque 2 lunghezze di vantaggio sui giallorossi e 4 sull’Inter terza. Al quarto posto a 6 lunghezze di distanza insegue invece la Juventus che sta vivendo però un momento di ottima forma, con 2 vittorie consecutive ottenute contro Milan e Ascoli. Per puntare al primato ai bianconeri è mancata finora la giusta continuità, ma le distanze in classifica suggeriscono come tutto possa essere ancora aperto, anche perché le partite da giocare prima delle fine della regular season sono ancora 11.

Diretta/ Sassuolo Milan Primavera (risultato finale 1-1) video tv: Olzer per il pari!

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Sampdoria e Juventus Primavera allo stadio Mugnaini. I padroni di casa allenati da Felice Tufano scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Avogadri; Obert, Aquino, Napoli; Giordano, Trimboli, Yepes, Francofonte, Ercolano; Marrale, Prelec. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Bonatti con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Soulé, Barrenechea, Miretti, Iling-Junior; Sekulov, Chibozo.

Diretta/ Bologna Genoa Primavera (risultato finale 0-0) video tv: pari senza emozioni

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Sampdoria Juventus, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita del campionato Primavera 1. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.25 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.65 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.10 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA