Diretta Sampdoria Juventus Primavera/ Streaming video tv: bianconeri in crescita

Sampdoria Juventus Primavera, diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani della sezione Aia di Teramo, si gioca alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 30 novembre 2019, per la decima giornata del campionato Primavera 1. Sampdoria Juventus Primavera, dando uno sguardo alla classifica, sarebbe una partita tra due squadre con posizioni non co sì diverse: 12 punti per i bianconeri e 9 per i blucerchiati, entrambe con una partita ancora da recuperare. Va però detto che la Juventus Primavera, dopo un pessimo inizio di campionato, è imbattuta da oltre un mese e adesso cercherà conferma anche in questa trasferta genovese. La crescita dei bianconeri è confermata dai loro risultati più recenti, come il netto 4-1 rifilato al Chievo nella scorsa giornata, ma anche la vittoria in Youth League contro l’Atletico Madrid, mentre la Sampdoria arriva dalla pesantissima sconfitta per 5-1 incassata settimana scorsa contro il Sassuolo e oggi cercherà il riscatto, anche se in una partita che si annuncia assai ostica per i blucerchiati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Sampdoria Juventus Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA

Passiamo infine a considerare quali potrebbero essere le probabili formazioni per Sampdoria Juventus Primavera. Marcello Cottafava potrebbe schierare i blucerchiati con il modulo 4-3-3: Avogadri in porta, davanti a lui retroguardia a quattro con Angileri, Veips, Kaique Rocha e Giordano; a centrocampo il terzetto formato da Canovi, Pompetti e Brentan, davanti le ali Bahlouli e D’Amico in appoggio alla prima punta Balde. Modulo 4-3-3 anche per la Juventus di Lamberto Zauli, che potrebbe scegliere Israel in porta; in difesa da destra a sinistra Leo, Vlasenko, Gozzi e Anzolin; ecco poi Fagioli, Leone e Ranocchia a formare il terzetto di centrocampo, infine in attacco gli esterni Moreno e Stoppa ai fianchi del centravanti Petrelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA