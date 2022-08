DIRETTA/ Sampdoria Juventus video streaming tv: a Marassi 64 precedenti in equilibrio

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS: I TESTA A TESTA

In attesa del fischio d’inizio della diretta di Sampdoria Juventus diamo uno sguardo ai precedenti tra le due squadre. Le due squadre in Serie A al Luigi Ferraris si sono incontrate prima di oggi per altre 64 volte con un bilancio di 21 successi per i blucerchiati, 18 pareggi e 25 vittorie dei bianconeri. Il risultato più frequente è l’1-1 che è uscito per ben 9 volte. La gara con il maggior numero di gol è un 5-2 del 1947/48 con grande protagonista Bassetto autore di una doppietta, nella gara segnò anche Boniperti.

L’anno scorso i bianconeri si imposero col risultato di 1-3. Nel primo tempo i bianconeri andavano in doppio vantaggio con l’autorete di Yoshida e un gol su rigore di Morata. Al minuto 73 Candreva sbagliava un rigore che poteva riaprire il match. A sei dalla fine lo faceva Sibiri con rete decisiva al minuto 88 di Morata stesso. La Samp non vince in casa contro la Juve dal 26 maggio 2019 a fronte di una gara terminata 2-0 con i gol nel finale di Defrel e Caprari.

SAMPDORIA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Juventus non sarà tra le partite della 2^ giornata di campionato trasmesse sui canali della piattaforma satellitare Sky. Quindi, c’è solo un modo per assistere a Sampdoria Juventus ed è quello della diretta streaming video, tramite DAZN (anche questa in abbonamento) che copre l’intera programmazione del massimo campionato di calcio italiano, e di cui potete usufruire anche con una smart tv se dotata di connessione a internet, oltre che dell’apposita app. La telecronaca di Sampdoria-Juventus sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Marco Parolo. A bordocampo Alessio De Giuseppe. Ma gli abbonati Sky e DAZN possono seguire la partita Sampdoria Juventus diretta da Abisso tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN e dove sono disponibili i canali ZONA DAZN.

SAMPDORIA JUVENTUS: BIANCONERI ALLA PRIMA TRASFERTA

Sampdoria Juventus si sfidano in diretta lunedì 22 agosto 2022 alle ore 20:45 allo Stadio Marassi di Genova, partita valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A. Prima trasferta stagionale per la squadra di Massimiliano Allegri, che a marzo riuscì a battere 3 a 1 i blucerchiati. Le squadre arrivano all’appuntamento con due spiriti diversi, anche se l’obiettivo è sempre lo stesso: conquistare i tre punti. Ma per i padroni di casa sarebbe un’impresa, in virtù del valore dell’avversario, ma pure un pareggio sarebbe un’ottima iniezione di fiducia visto l’inizio di campionato, apertosi per la Sampdoria con una sconfitta nel match contro l’Atalanta, alla luce di una stagione che si preannuncia tutta da combattere punto su punto.

Per la Juventus, invece, la vittoria in trasferta rappresenta un’occasione per cominciare a dare continuità ai propri risultati, visto che non è partita favorita in questa stagione. Il debutto convincente contro il Sassuolo, sconfitto 3 a 0, rappresenta il segnale di una squadra che, nonostante le assenze (l’ultimo infortunato è Di Maria), può trovare la sua identità. Tutti ingredienti che rendono la partita ancor più interessante.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

Dopo l’addio di Candreva, mister Giampaolo ha dovuto modificare l’assetto tattico della Sampdoria con l’obiettivo di rilanciare Djuricic. Infatti, deve ridisegnare i blucerchiati ahche in base agli ultimi movimento di mercato. Invece Allegri invece può contare su Kostic e la costante fame di gol di Vlahovic, sebbene perda pure Di Maria. Qualche problema di formazione infatti per la Juventus, che non è ancora al completo, ma il tridente in attacco non si discute, anzi potrebbe farne parte Cuadrado con Kostic, entrambi a supporto di Vlahovic. Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Vieira; Depaoli, Rincon, Sabiri, Leris; Caputo. Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la partita della 2^ giornata di Serie A. La vittoria della Samodoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.











