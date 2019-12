Diretta Sampdoria Juventus/ Streaming video tv: bianconeri a Marassi (Serie A)

Sampdoria Juventus sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi, e si gioca alle ore 18:55 di mercoledì 18 dicembre: è l’anticipo della 17^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020, che si rende necessario per permettere ai bianconeri di disputare, domenica, la Supercoppa Italiana (la Lazio invece sarà in campo a febbraio per questo turno di campionato). Il momento è positivo per entrambe le squadre: la Sampdoria arriva dalla vittoria al fotofinish nel derby della Lanterna, che ha portato grande entusiasmo e soprattutto 3 punti utilissimi per allontanare ancor più la zona retrocessione, dimostrando come il passo con Claudio Ranieri in panchina sia assolutamente migliorato. Il tecnico testaccino esplora la possibilità di un’altra incredibile salvezza, mentre dall’altra parte c’è una Juventus che, grazie ai tre gol segnati all’Udinese, ha agganciato l’Inter in testa alla classifica e poi ha ricevuto la bella notizia (almeno sulla carta) di un accoppiamento con il Lione negli ottavi di Champions League, evitando avversarie più pericolose. Ad ogni buon conto Maurizio Sarri non dovrà sottovalutare questo appuntamento che è molto importante; aspettiamo dunque la diretta di Sampdoria Juventus, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione legata alle scelte operate dai due allenatori e leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Juventus verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder Sky. In assenza di un televisore i clienti potranno seguire questa partita di campionato anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

Nelle probabili formazioni di Sampdoria Juventus, Ranieri potrebbe cambiare qualcosa più che altro per necessità: ancora fuori dai giochi Jankto e squalificato Ronaldo Vieira, a centrocampo stringe i denti Ekdal che potrebbe avere spazio al fianco di Linetty. Il modulo dovrebbe essere il 4-4-2: Thorsby e Depaoli si dividono la corsia destra, dall’altra parte Murru terzino con Gaston Ramirez che si può allargare o magari lasciare spazio a Emiliano Rigoni (o Léris), ma è viva la soluzione dell’uruguaiano a fare coppia con un attaccante, ovvero Quagliarella o Gabbiadini qualora il primo non dovesse essere al top. Formazione completata da Omar Colley e Murillo a protezione di Audero; nella Juventus fuori Bentancur per squalifica, ma rientra Pjanic che dunque sarà in cabina di regia con, verosimilmente, Emre Can e Rabiot a supporto; in difesa dovremmo rivedere De Ligt insieme a Bonucci, con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie. In porta va Buffon stante l’infortunio di Szczesny; da valutare l’attacco anche in vista della Supercoppa, attenzione alla possibilità del ritorno al tridente classico con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo in appoggio a uno tra Higuain e Dybala o, in alternativa, il solito schieramento che potrebbe prevedere i tre big insieme (come domenica) o magari uno tra Bernardeschi e Ramsey sulla trequarti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito il pronostico per scommettere su Sampdoria Juventus, e secondo questo bookmaker i bianconeri sono largamente favoriti: il valore posto sul segno 2 per la loro vittoria vale infatti 1,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre siamo a una quota di 6,25 volte la puntata per il segno 1 che identifica il successo blucerchiato. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,25 volte quello che avrete investito.



