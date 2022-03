Diretta/ Sampdoria Juventus streaming video tv: scontro play off (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Sampdoria Juventus, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 12.30 presso il campo 3 Campanili sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Scontro play off tra due formazioni divise da 2 sole lunghezze in classifica, 36 punti per la Sampdoria che stazione tra il quarto e il sesto posto appaiata a Sassuolo e Inter, mentre al settimo posto ha 34 punti la Juventus, ancora pienamente in corsa dunque per un posto nella post season.

La Juventus ha perso nettamente un altro scontro di alta classifica nell’ultima partita giocata, 0-3 contro l’Inter in casa, mentre i blucerchiati sono reduci da un pareggio, un 2-2 contro il Bologna valso comunque l’ottavo risultato utile consecutivo in campionato. All’andata Juventus vincente di misura in casa contro la Sampdoria, 1-0 firmato da un gol di Strijdonck al 90′, il 26 aprile 2021 i bianconeri hanno vinto col punteggio di 1-2 anche l’ultimo precedente del campionato Primavera in casa dei blucerchiati.

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Juventus Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Juventus Primavera, match che andrà in scena al campo 3 Campanili. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio I.; Villa, Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Bianchi; Montevago, Di Stefano. Risponderà la Juventus allenata da Andrea Bonatti con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Mbangula, Chibozo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Juventus Primavera ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



