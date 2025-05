DIRETTA SAMPDORIA LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Sampdoria Lazio Primavera, diamo un’occhiata a quelle che sono le statistiche che precedono il match e vediamo se i numeri nascondo qualche sorpresa oppure se l’esito sembra già scritto anche sotto questa forma. Il nostro obiettivo dopotutto è capire chi può avere la meglio in ottica favorita. La Samp sta vivendo una stagione che mediocre è dir poco, infatti abbiamo solo 0,8 gol segnati di media a partita e se combiniamo questo dato con la difesa che invece subisce 1,7 reti ogni novanta minuti, capiamo che siamo di fronte ad una squadra che in ottica +/- è sotto nella media punti di ben 0,5 punti.

La Lazio dovrebbe dunque avere la strada spianata per i tre punti, abbiamo infatti 1,2 reti subite si a partita, ma nelle ultime tre abbiamo 1,6 reti segnate il che potrebbe essere un fattore non da poco nell’ottica della prossima ora e mezza. Detto questo possiamo pure passare al prossimo aggiornamento della diretta di Sampdoria Lazio Primavera, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match. Si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA SAMPDORIA LAZIO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Sampdoria Lazio Primavera? Allora spazio a Sportitalia, in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. La diretta streaming sarà visibile sull’applicazione o sito web di Sportitalia.

SAMPDORIA LAZIO PRIMAVERA, BIANCOCELESTI VERSO I PLAYOFF?

Una squadra senza obiettivi ospite una formazione che si gioca parecchio. La diretta Sampdoria Lazio Primavera, in programma domenica 4 maggio 2025 alle ore 13:00, potrebbe essere decisiva per i biancocelesti.

La Sampdoria è infatti aritmeticamente da considerare retrocessa essendo impossibile anche arrivare in una playout, distante 12 punti con sole tre gare alla fine. Il Doria è reduce da quattro sconfitte di fila tra cui l’ultima con l’Atalanta.

La Lazio invece sogna i playoff seppur senza il destino tra le proprie mani. Infatti i biancocelesti sono a 54 contro i 56 del Verona dunque serve necessariamente un filotto positivo con qualche passo falso davanti sé, anche se l’ultimo ko con il Milan ha abbassato le percentuali.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LAZIO PRIMAVERA

La Sampdoria Primavera si disporrà in campo con il 3-5-2 con Krastev in porta, difeso dal terzetto arretrato D’Amore, Dimitrov e Ovalle Santos. In mediana Partigiani, Rossello e Ivkovic con Papasergio e Serif larghi. Attaccanti Paratici e Forte.

La Lazio risponderà con l’assetto tattico 3-4-1-2 quindi con il trequartista titolare. Renzetti tra i pali, protetto da Petta, Bordon e Bordoni. A centrocampo ci saranno Zaza, Di Tommaso, Nazzaro e Milani. Farcomeni dietro a Serra-D’Agostini.

QUOTE SAMPDORIA LAZIO PRIMAVERA

La Lazio Primavera è offerta a 1.65 contro l’1 fisso per la Sampdoria a 4.20 e la X a 3.90. Gol e No Gol rispettivamente a 1.62 e 2.05.