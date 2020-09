Diretta Sampdoria Lazio Primavera/ Streaming video tv: obiettivi opposti

Sampdoria Lazio Primavera, diretta dall’arbitro Marco Monaldi della sezione Aia di Macerata, si gioca alle ore 13.00 di questo pomeriggio, domenica 27 settembre, e sarà uno dei tre posticipi domenicali della seconda giornata del Campionato Primavera 1 edizione 2020-2021. La diretta di Sampdoria Lazio Primavera proporrà già obiettivi opposti alle due formazioni. I giovani blucerchiati infatti devono cercare di riscattare la pesante sconfitta per 3-0 subita al debutto sul difficile campo dell’Inter: non era una partita facile, ma la Sampdoria deve mostrare immediatamente segnali di crescita se non vorrà soffrire fin dalle prime giornate. La Lazio Primavera invece ha cominciato il proprio cammino con una bella vittoria esterna per 2-3 sul campo del Torino e cercherà il bis per candidarsi a protagonista della stagione, come ai biancocelesti era riuscito in anni recenti sotto la guida di un certo Simone Inzaghi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Sampdoria Lazio Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LAZIO PRIMAVERA

Analizziamo adesso quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Sampdoria Lazio Primavera. La Sampdoria di mister Tufano potrebbe schierarsi con il 3-5-2: Avogadri in porta; retroguardia a tre composta da Aquino, Obert e Angileri; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Yepes, Giordano, Ercolano, Siatounis e Trimboli; infine il tandem d’attacco che potrebbe vedere Yayi Mpie e Marrale titolari. Sul fronte biancoceleste, mister Menichini potrebbe proporre il 4-3-3 con Furlanetto in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Novella, Franco, Pino e Ndrecka da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Bertini, A. Marino e Czyz, infine il tridente d’attacco con Shehu, Nimmermeer e Moro possibili titolari.

