Diretta Sampdoria Lazio/ Streaming video tv: Inzaghi cerca il rilancio (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA LAZIO: PER RANIERI È UN DERBY!

Sampdoria Lazio, partita diretta dal signor Daniele Orsato e in programma alle ore 18:00 di sabato 17 ottobre, è uno degli anticipi nel programma della 4^ giornata per il campionato di Serie A 2020-2021. Un derby personale per Claudio Ranieri, ma soprattutto un match che il tecnico dei blucerchiati vuole vincere per acquisire ancor più fiducia nei suoi mezzi: la Sampdoria ha aperto la stagione perdendo le prime due partite ma poi si è rifatta espugnando il campo della Fiorentina, e facendo vedere di potersi giocare qualcosa di grosso se troverà la giusta continuità, perché la rosa è comunque valida. La Lazio, dopo la delusione del periodo di post-lockdown, è ripartita con le stesse ambizioni; quest’anno però avrà anche l’impegno in Champions League e il gruppo non troppo esteso potrebbe pagare ancor più lo sforzo di giocare partite ravvicinate. Intanto una sola vittoria in tre gare, ma sono già state affrontate Atalanta (sconfitta netta in casa) e Inter (pareggio sempre all’Olimpico), dunque adesso per Simone Inzaghi la strada potrebbe essere più in discesa. Vedremo quello che succederà nella diretta di Sampdoria Lazio, intanto possiamo leggere insieme quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA SAMPDORIA LAZIO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Lazio sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport 253 che trovate al relativo numero del decoder, ovviamente con la consueta possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto dalla stessa emittente, con l’applicazione Sky Go che senza costi aggiuntivi si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LAZIO

In Sampdoria Lazio vedremo i nuovi acquisti blucerchiati, ma sia Adrien Silva che il grande ex Keita Baldé Diao dovrebbero partire dalla panchina. Poche sorprese nella formazione titolare di Ranieri: è tornato Jankto ma il mediano titolare dovrebbe essere ancora Verre, schierato al fianco del regista Ekdal con Candreva – altro ex importante – e Thorsby che percorreranno le fasce. In attacco uno tra Gaston Ramirez e Gabbiadini affiancherà Quagliarella, in difesa rischia nuovamente Yoshida perché Omar Colley si candida per giocare insieme a Tonelli, con Bereszynski a destra e Augello a sinistra mentre il portiere sarà ovviamente Audero.

Nella Lazio si rivede Luiz Felipe, che però non è ancora al top della condizione: Acerbi scala sul centrosinistra lasciando la posizione centrale a Hoedt, Patric completa il terzetto a protezione di Strakosha. Novità sulle fasce: manca Manuel Lazzari, quindi a destra gioca Djavan Anderson con Fares a sinistra, ma Marusic è una valida alternativa per entrambi i versanti. Nessuna sorpresa in mezzo, con Lucas Leiva la cui regia sarà protetta da Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto; con la squalifica di Immobile si apre uno spazio per Caicedo che sarà supportato da Joaquin Correa (anche lui un ex della partita), in panchina c’è Muriqi che spera di avere un’occasione ma dovrebbe essere utilizzato solo a partita in corso.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico su Sampdoria Lazio abbiamo le quote fornite dall’agenzia Snai, secondo cui a essere favorita è la squadra biancoceleste: c’è un valore corrispondente a 2,15 volte la somma messa sul piatto per il segno 2, che identifica la vittoria esterna. Per il successo blucerchiato invece il guadagno – sul segno 1 – ammonterebbe a 3,30 volte quanto investito mentre con il segno X per il pareggio andreste a intascare una somma pari a 3,55 volte la vostra puntata.



