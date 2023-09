DIRETTA/ Sampdoria Lecce Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (23 settembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Manca sempre meno e inizierà la diretta tra Sampdoria Lecce Primavera, valevole per il campionato 1. Dando uno sguardo ai testa a testa tra le due formazioni giovanili, si notano ben quattro precedenti, giocati tra il 2022 e l’anno corrente. La prima sfida tra queste due formazioni è terminata con il risultato di 1-3 grazie alla doppietta firmata da Lorenzo Di Stefano, oggi al Lecco, e Daniele Montevago attaccante dell’under 21. Gara di ritorno che vide i doriani ripetersi vincendo con il risultato di 1-0, rete di Bontempi.

L’unica volta in cui le due formazioni non hanno trovato la gioia del gol è quella datata 1 settembre 2022. Partita terminata con il risultato di 0-0, poche emozioni e tanti cartellini gialli, ben 6. L’ultima sfida in ordine temporale è quella del 19 Febbraio 2023. Ad aprire le danze Montevago, poi espulso e risposta di Burnete e Berisha per la formazione giallorossa che firma quindi la prima vittoria in assoluto contro la Sampdoria U19 nel campionato Primavera. (Marco Genduso)

DIRETTA SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Lecce Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Sampdoria Lecce Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Sampdoria Lecce, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio 3 Campanili di Bogliasco sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Campioni d’Italia ancora a secco di vittorie e con un solo gol realizzato in 3 partite. L’ultimo match contro la Lazio in casa si è risolto con un pari a reti bianche di certo non esaltante e che ha confermato le difficoltà iniziali della squadra salentina, pur registrando la difesa che aveva subito 8 gol nelle precedenti 2 partite.

La Sampdoria era partita con una sconfitta con Sassuolo ma ha reagito con due vittorie consecutive, prima in casa con l’Atalanta e poi nell’ultimo impegno sul campo del Bologna, 6 punti che hanno decisamente rilanciato i blucerchiati in classifica. La Sampdoria ha pareggiato 0-0 a Lecce nell’ultimo precedente di campionato in casa dei salentini, disputato il primo settembre 2022, all’inizio del cammino che ha portato poi i salentini a diventare Campioni d’Italia in categoria.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Lecce Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scardigno; Porzi, Costantino, Lotjonen, Langella; Conti, Chilafi, Valisena; Alesi, Polli, Ntanda. Risponderà il Lecce allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Lampinen, Vernon, Pascalau, Mcjannet, Vulturar, Munoz, Lukoki, Smajlovic, Minerva, Jemo, Vescan.

SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Lecce Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











