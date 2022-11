Diretta/ Sampdoria Lecce streaming video tv: blucerchiati, ultima chiamata (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA LECCE: RISULTATO APERTO!

Sampdoria Lecce, in diretta sabato 12 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Ultima chiamata per i blucerchiati e per il tecnico Dejan Stankovic: ancora penultima in classifica un solo punto sopra il Verona, la Samp in caso di nuovo passo falso potrebbe veder chiudersi anche l’esperienza dell’allenatore serbo, che già aveva sostituito Marco Giampaolo.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: si gioca al Maradona! Live score

Il Lecce invece viene da un risultato molto importante, la seconda vittoria stagionale ottenuta nel difficile impegno interno contro l’Atalanta. Un risultato particolarmente importante che ha portato i salentini a +5 dal terzultimo posto occupato dalla Cremonese. Il 30 ottobre 2019 è terminato in parità, 1-1, l’ultimo impegno della Sampdoria in casa contro il Lecce. Al 10 aprile 2011 risale l’ultimo successo salentino a Marassi col punteggio di 1-2, la Samp non batte i pugliesi in casa in campionato dal 3-2 del 16 novembre 2008.

Probabili formazioni Serie A/ Quali scelte per Thiago Motta e Dionisi? 15^ giornata

SAMPDORIA LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Lecce non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: tutto sul derby emiliano, 15^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LECCE

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Lecce, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Dejan Stankovic schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Ferrari, Murillo, Colley; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Murru; Gabbiadini, Caputo. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA