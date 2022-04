Diretta/ Sampdoria Lecce streaming video tv: tempo di verdetti (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA: LIGURI FAVORITI!

Sampdoria Lecce, sabato 30 aprile 2022 alle ore 11.00 presso lo stadio 3 Campanili, sarà una sfida valida per la 32^ giornata di Primavera 1. Tempo di verdetti per due squadre che stanno inseguendo i loro obiettivi ma vedono il tempo stringere. Dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 in casa del Verona la Sampdoria è rimasta a -1 dalla Juventus sesta in classifica, che ha però disputato ben 2 partite in meno, e a -5 dalla Fiorentina quinta, con i play off che sembrano ancora lontani.

Il Lecce ha travolto con 5 gol il Pescara fanalino di coda della classifica ma è rimasto al quartultimo posto, a -2 da Verona, Napoli e Milan a quota 39 punti col rischio dei play out sempre concreto per i salentini, che hanno però vinto tre delle ultime cinque partite disputate in campionato. Nel match d’andata tris della Sampdoria in casa del Lecce, reti blucerchiate messe a segno da Di Stefano (doppietta) e Montevago. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Lecce Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Lecce Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio I.; Villa, Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Bianchi; Montevago, Di Stefano. Risponderà il Lecce allenato da Vito Grieco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ferrara: Samooja; Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar; Johannsson, Pascalau, Carrozzo; Daka, Scialanga, Lemmens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Lecce Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











