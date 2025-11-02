Diretta Sampdoria Mantova streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'11^ giornata di Serie B.

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA (RISULTATO 0-1), FINISCE IL MATCH

La diretta del match di serie B tra Sampdoria e Mantova termina con un’incredibile vittoria degli ospiti che nel finale ottengono tre punti preziosissimi che cambiano sicuramente la classifica. Baratro totale per il club blucerchiato, sempre più in difficoltà e ora sempre più in piena zona retrocessione. Succede tutto nel finale di gara.

La Sampdoria gestisce la gara per la maggior parte del match ma è il Mantova a trovare la rete decisiva con Ruocco al minuto 87. Radaeli serve Ruocco che rientra e con un tiro a giro firma la rete del vantaggio. Nel finale inizialmente viene dato anche un rigore, tolto al Var agli ospiti, l’assalto finale della Samp non serve e arriva la vittoria per il Mantova che ottiene tre punti fondamentali ai fini della classifica (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA (RISULTATO 0-0), INIZIA LA RIPRESA

Comincia la diretta del secondo tempo del match valido per il campionato di serie B tra Sampdoria e Mantova con i padroni di casa chiamati a reagire e a fornire una buona prova. Il secondo tempo inizia senza cambi, ci prova subito Barak che mette al centro un tiro cross e il portiere respinge non senza difficoltà.

Minuto 49 e grande chance per la Samp: corner e di testa ci prova Cuni, il portiere salva in extremis. Primo cambio nella Samp, poi proteste blucerchiate per un presunto fallo di mano in area ma l’arbitro lascia palla correre e girandola di cambi da ambo le parti. Minuto 60 e il Mantova ci prova con un tiro di Galuppini, il portiere chiude in corner (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA (RISULTATO 0-0), PALO SAMP

Termina la diretta del primo tempo del match tra Sampdoria e Mantova, sfida che vede due squadre in difficoltà ma che necessitano assolutamente dei tre punti. Probabilmente anche per questo, entrambe hanno provato a fare qualcosa ma senza sbilanciarsi più di tanto, consapevoli delle difficoltà poi a fare due gol.

In generale è comunque la Sampdoria a fare la partita e a provarci a più riprese, nonostante le evidenti difficoltà. Al minuto 28 chance per gli ospiti con Galuppini che ci prova davanti alla porta e manda di poco a lato. Due minuti dopo palo per Cuni in casa Samp, il guardalinee alza la bandierina ma posizione dubbia. Ritmi lenti e si va cosi all’intervallo.

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA (RISULTATO 0-0), AGGRESSIONE BLUCERCHIATA

Prosegue la diretta del match valido per il campionato di serie B tra Sampdoria e Mantova, due squadre in enorme difficoltà. I padroni di casa lavorano e partono subito forte, al minuto 9 gli ospiti rischiano grosso con Festa che sbaglia il retropassaggio e Cuni per poco non ne approfitta ma sicuramente meglio i blucerchiati.

Ci prova però anche il Mantova con un’azione offensiva targata da Trimboli ma gli ospiti chiudono al meglio, la Samp risponde ma fatica a creare e la prima vera occasione arriva al minuto 23. Henderson serve Coda che ci prova di prima davanti alla porta, il portiere respinge ma il ritmo resta comunque molto alto (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA (RISULTATO 0-0), INIZIA LA SFIDA

Comincia la diretta del match valido per il posticipo del campionato di serie B tra Sampdoria e Mantova, due storiche grandi del campionato cadetto ma due squadre in grossa difficoltà e impegnate per provare a raggiungere la salvezza. Entrambi i club necessitano assolutamente dei tre punti, inizia il match!

Inizio strano con il centrocampista Henderson della Sampdoria ammonito per un brutto fallo dopo solo 11 secondi di gioco, in una situazione atipica. Partono bene i padroni di casa e subito due cross pericolosi con il Mantova tutto rinchiuso nella propria area, minuto 8 e ci prova Riccio di testa, palla che termina di poco alta (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Nella scorsa stagione la diretta Sampdoria Mantova aveva colmato una enorme lacuna storica: infatti liguri e lombardi non si affrontavano addirittura dal campionato 1971-1972, allora in Serie A ma parliamo di oltre mezzo secolo fa ormai.

La storia recente è quindi davvero brevissima, perché comprende solamente le due sfide giocate per il campionato di Serie B 2024-2025: la Sampdoria aveva vinto per 1-0 la partita d’andata a Marassi domenica 27 ottobre 2024, poi al ritorno a Mantova ecco un bel pareggio per 2-2 sabato 25 gennaio scorso.

La conseguenza è che bisogna tornare indietro di ben sessanta anni per trovare l’ultima vittoria del Mantova contro la Sampdoria: 1-0 casalingo in Serie A domenica 28 febbraio 1965, dobbiamo inoltre sottolineare che in tutta la storia le quattro vittorie lombarde sono arrivate tutte a Mantova, quindi la trasferta al Luigi Ferraris potrebbe valere un obiettivo storico per gli ospiti in caso di vittoria nella diretta Sampdoria Mantova. Andrà così o i blucerchiati difenderanno ancora una volta il fattore campo? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA: A MARASSI CON TANTA PAURA!

Quanta tensione avremo in campo nella diretta Sampdoria Mantova? Decisamente tanta, perché alle ore 19:30 di domenica 2 novembre questa partita valida per l’undicesima giornata di Serie B 2025-2026 rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, tra due squadre in crisi.

La Sampdoria ha finalmente vinto la sua prima partita contro il Pescara, ma poi non si è ripetuta: anzi, perdendo a Chiavari ha anche esonerato Massimo Donati, con Angelo Gregucci sono arrivati i pareggi contro Frosinone e Empoli e qualche timido segnale, ma la situazione resta drammatica per un club di questo tenore.

Il Mantova tra l’altro fa pure peggio, perché ha appena 5 punti e, se consideriamo che la sua unica vittoria è arrivata il 30 agosto, la striscia negativa è aperta da otto giornate, con due sconfitte consecutive e Davide Possanzini per ora ancora in sella, ma in attesa degli eventi visto che in città arriva un nuovo direttore sportivo.

Intanto questa diretta Sampdoria Mantova è la classica partita che nessuna delle due squadre può permettersi di sbagliare; noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose in campo, nel frattempo lasciamoci trasportare dalle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MANTOVA

Purtroppo Angelo Gregucci deve fare i conti con gli infortuni, e nella diretta Sampdoria Mantova è squalificato anche Ferrik che comunque non sarebbe probabilmente partito titolare; in difesa si candidano Vulikic e Pio Riccio, da capire chi resterà fuori ma potrebbero essere Abildgaard e Alex Ferrari con la conferma di Hadzikadunic, davanti a Ghidotti. Cherubini o Venuti a destra, Ioannou o Pedrola a sinistra; in mezzo c’è Liam Henderson in compagnia di Leonardo Benedetti e Matteo Ricci e Bellemo e Barak che sperano, davanti si va per la conferma di Massimo Coda e Cuni, quest’ultimo in gol a Empoli.

Possanzini si gioca il tutto per tutto a Marassi con il 4-3-3 nel quale Bragantini e Fiori sono titolari affiancando Leonardo Mancuso, favorito come prima punta rispetto a Mensah e Nicholas Bonfanti: questa almeno la sensazione, così come il fatto che a centrocampo il tecnico non voglia cambiare affidandosi ancora a Paoletti e Trimboli con il completamento della zona mediana dato da Artioli, in difesa invece ecco Cella e Castellini a proteggere il portiere Marco Festa e poi due terzini che sarebbero Maggioni a destra e Mullen a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE SAMPDORIA MANTOVA

Attenzione anche alle quote proposte da Eurobet sulla diretta Sampdoria Mantova, valori che indicano nei blucerchiati i favoriti con un 1,93 posto sul segno 1 per la loro vittoria, mentre l’affermazione dei virgiliani che viene regolata dal segno 2 vi permetterebbe un guadagno corrispondente a 3,80 volt la vostra giocata, infine il pareggio per il quale puntare sul segno X porta in dote una vincita corrispondente a 3,40 volte l’importo che sarà stato investito.