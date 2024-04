DIRETTA/ Sampdoria Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (8 aprile 2024)

DIRETTA SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti a vivere la diretta di Sampdoria Milan Primavera, possiamo dire che la squadra rossonera ha vinto gli ultimi due episodi che sono quelli giocati in stagione: abbiamo infatti anche il 3-2 esterno nel quarto turno di Coppa Italia, era il primo giorno di novembre e la vittoria era arrivata con i gol di Luca Martinazzi, Chaka Traoré (rigore) e Vincenzo Perrucci, la Sampdoria si era portata in vantaggio con Francesco Conti e poi in pieno recupero aveva trovato, con una punizione di Simone Leonardi, un gol inutile perché a quel punto non c’era davvero stato più tempo per pareggiare e riaprire il discorso legato alla qualificazione. I giovani blucerchiati non battono i pari età del Milan dall’agosto 2022.

Era la seconda giornata dello scorso campionato e i gol erano stati segnati da Samuel Ntanda, finale incredibile perché Youns El Hilali aveva trasformato un rigore a due minuti dal 90’ ma un giro d’orologio più tardi Ntanda aveva timbrato la doppietta personale consegnando il successo ai suoi. Al dicembre 2021, 2-0 con reti di Marco Nasti e Antonio Gala, risale l’ultima vittoria fuori casa del Milan in campionato; adesso però è davvero tutto pronto e dunque noi mettiamoci comodi lasciando che a parlare sia il campo, finalmente la diretta di Sampdoria Milan può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta di Sampdoria Milan Primavera basterà collegarsi al canale 60 del digitale terrestre, infatti la partita sarà visibile in chiaro su Sportitalia, in alternativa sarà disponibile lo streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA: SFIDA INTRIGANTE!

In questa diretta di Sampdoria Milan Primavera ci sarà da stupirsi, ma bisognerà aspettare l’ora X fissata per oggi 8 aprile 2024 alle 18,30; ovviamente la sfida sarà valevole per la 28esima giornata di campionato. La Sampdoria Primavera viene da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro la Lazio per 3-1. Questi risultati negativi hanno fatto scivolare la squadra al 15º posto in classifica.

Il Milan Primavera arriva con il morale alle stelle dopo due vittorie consecutive, di cui l’ultima ottenuta contro la Juventus per 1-0. Questi risultati positivi hanno portato i rossoneri al settimo posto in classifica e la squadra cercherà di continuare la propria striscia vincente e agguantare i playoffs.

SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo come di consueto le probabili formazioni della diretta di Sampdoria Milan Primavera: la squadra blucerchiata potrebbe fare affidamento su Leonardi, che sembra essere il giocatore più in forma nella squadra blucerchiata. Leonardi ha dimostrato grande efficienza sotto porta nelle ultime cinque partite, segnando numerosi gol.

Dall’altra parte del campo, il Milan Primavera potrebbe schierare Kamarda, un giocatore con un vero e proprio killer instinct. Nonostante la sua abilità nel segnare gol, Kamarda si distingue anche per la sua capacità di fungere da trequartista e lanciare i suoi compagni d’attacco.

SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA, LE QUOTE

Vediamo le quote inerenti alla diretta di Sampdoria Milan Primavera sul sito della Sisal: il segno 1 è stato quotato a 3,2 mentre il suo opposto a 2,1. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 2,5 sull’importo scommesso.











