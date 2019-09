Diretta Sampdoria Milan primavera/ Streaming video tv: big match per la Coppa Italia

Sampdoria Milan primavera, diretta dall’arbitro Marco Emmanuele di Pisa, è la partita in programma oggi, mercoledì 25 settembre 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 15,00. Si accende oggi il primo turno della Coppa Italia primavera e tra i primi match che ci allieteranno ecco che spicca la diretta tra Sampdoria e Milan primavera, due big dalla forte storia, ma che hanno vissuto alterne vicende l’anno scorso e che puntano molto sulla manifestazione nazionale. In questo scontro diretto da dentro e fuori ecco infatti che vedremo in campo i liguri del tecnico Cottafava, che hanno dato il via alla propria stagione nel primo campionato di categoria con una brutta sconfitta (ma si sono poi ripresi il turno dopo a spese del Chievo). Di contro ecco i rossoneri di Giunti, che retrocessi la stagione scorsa nel secondo campionato, hanno fatto molto bene al loro esordio nel girone A di Primavera 2 e che certo non vedono l’ora di oggi di riconfermarsi ad alti livelli.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Sampdoria Milan Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Esaminando ora le probabili formazioni della diretta tra Sampdoria e Milan primavera, valevole per il primo turno della Coppa Italia di categoria, ecco che il tecnico dei liguri Cottafava, nonostante il valore dell’avversario, potrebbe oggi attuare un certo turnover, pur conservando naturalmente il solito 3-4-3. Ecco quindi che tra i palio troveremo Raspa, ma in difesa si giocano le maglie da titolari Maggioni, Obert e Rocha. Per la mediana invece le prime ipotesi per i blucerchiati rimangono Giordano, Brentan, Pompetti (in gol col Chievo) e Ercolano, pur con Canovi, Casanova e Sabbatini a disposizione. In attacco vi sarà invece spazio per il trittico Bahloui-Prelec-Yayi Mpie, con Amado sempre pronto. Per l’11 del Milan primavera Giunti invece punterà sul 4-2-3-1 dove tra i pali vedremo Jungdai e in difesa il quartetto composto da Stanga-Merletti-Protop-Barazzetta, con però a disposizione Borges, Oddi e Tahar. Al centrocampo si fanno invece avanti dal primo minuto Brambilla e Brescianini, ma toccherà a Olzer posizionarsi sulla tre quarti, a sostegno dell’attacco, già composto da Tonin, Capanni e Sala.



