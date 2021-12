Diretta/ Sampdoria Milan (Primavera) streaming video tv: voglia di ripartire

DIRETTA SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA: SAMP FAVORITA!

Sampdoria Milan, in diretta sabato 11 dicembre 2021 alle ore 13.00 presso lo stadio 3 Campanili, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato Primavera 1. Voglia di ripartire per entrambe le squadre: la Sampdoria tra campionato e Coppa Italia aveva messo in fila una serie di vittorie importante ma non è riuscita a superare l’esame più difficile, la trasferta in casa della capolista Roma che si è imposta domenica scorsa contro i blucerchiati con un secco 2-0.

Ha lanciato segnali di ripresa il Milan dopo un periodo di crisi nera, i rossoneri sono tornati alla vittoria sabato scorso calando il poker contro la Spal, restando penultimi in zona play out ma comunque capaci di mostrare segnali di vita. Segnali confermati anche nella sfida in casa contro il Liverpool nella UEFA Youth League, 1-1 il risultato e ora nuovo assalto per uscire dalla zona pericolosa della classifica in campionato per i ragazzi allenati da Federico Giunti.

DIRETTA SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Milan Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio, Migliardi, Aquino, Samotti, Bonfanti, Somma, Di Stefano, Pozzato, Bontempi, Polli, Chilafi. Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desplanches; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Tolomello, Alesi; Traoré, Rossi, Capone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Sampdoria Milan Primavera al 3 Campanili, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.30.



