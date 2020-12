Diretta/ Sampdoria Milan (Serie A) streaming video e tv: rossoneri in vetta

DIRETTA SAMPDORIA MILAN: PIOLI NON SI FERMA!

Sampdoria Milan, in diretta dallo stadio Ferraris di Genova, in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie A. Rossoneri in vetta, anche senza Ibrahimovic la squadra di Pioli si sta confermando al massimo della competitività, con le vittorie a San Siro contro Fiorentina e Celtic che hanno dimostrato la ricchezza delle alternative a disposizione dell’allenatore rossonero, oltre a blindare la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. La Sampdoria ha spezzato nella trasferta in casa del Torino la sua recente serie negativa, 2-2 con vittoria sfiorata anche se nel finale di partita erano stati i granata a prendere il sopravvento. Si è interrotta comunque per i blucerchiati una serie di tre sconfitte consecutive, considerando il ko con il Genoa in Coppa Italia che ha avuto come sempre strascichi sul morale come sempre accade in un derby. Quello con la capolista può essere per i genovesi un’occasione per ritrovare concretezza.

DIRETTA SAMPDORIA MILAN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Milan sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

Le probabili formazioni di Sampdoria Milan, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ferraris di Genova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Claudio Ranieri con un 4-4-1-1: Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; Quagliarella. Gli ospiti guidati in panchina da Stefano Pioli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Çalhanoğlu; Rebić.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Sampdoria e Milan queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 4.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.72.



