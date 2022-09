Diretta/ Sampdoria Milan streaming video tv: rossoneri per la continuità (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA MILAN: PIOLI VUOLE I 3 PUNTI!

Sampdoria Milan, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 7^ giornata di Serie A. Rossoneri a caccia di una conferma che possa proiettarli anche in questo stagione verso il vertice della classifica, dopo lo Scudetto conquistato nella passata stagione. 1-1 a Salisburgo all’esordio in Champions ma Pioli spera che il risultato in grado di fare da traino possa essere la vittoria nel derby per 3-2 contro l’Inter.

Probabili formazioni Sampdoria Milan/ Quote, Rafael Leao va in copertina

La Sampdoria è ancora nel mezzo del suo momento difficile, a secco di vittorie dopo cinque giornate e sconfitta anche nell’ultima trasferta di Verona, anche se il pari in extremis con la Lazio aveva dato un po’ di morale. Il 23 agosto 2021 il Milan ha vinto di misura, 0-1, l’ultimo precedente in casa della Sampdoria, che non batte i rossoneri a Marassi dall’1-0 del 30 marzo 2019.

Probabili formazioni Sampdoria Milan/ Diretta tv, spazio per Brahim Diaz? (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Sampdoria e Milan? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 6^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Milan, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Marco Giampaolo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Verre; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Risponderà il Milan allenat0 da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Origi.

Diretta Sampdoria Sassuolo Primavera (risultato finale 1-1): un punto a testa!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA