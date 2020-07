Diretta Sampdoria Milan/ Streaming video tv: trasferta genovese per Pioli (Serie A)

Sampdoria Milan è in diretta dallo stadio Luigi Ferraris: a Marassi, alle ore 19:30 di mercoledì 29 luglio, si gioca per la 37^ giornata della Serie A 2019-2020. I rossoneri sperano di blindare quantomeno il sesto posto in classifica, detto che la Roma si trova a +4 (ma ha due trasferte da affrontare): un campionato rimesso ampiamente in piedi dall’arrivo di Stefano Pioli – che si è guadagnato la conferma – e dallo splendido rendimento post-lockdown, l’ultima partita di questo periodo ha visto il Diavolo pareggiare a San Siro contro l’Atalanta. L’avvicendamento in panchina ha portato straordinari benefici anche alla Sampdoria: ultima in classifica quando Eusebio Di Francesco è stato esonerato, la squadra è stata salvata ampiamente da Claudio Ranieri che ancora una volta ha completato una grande impresa. Domenica sera i blucerchiati sono stati spettatori dello scudetto vinto dalla Juventus, ma avevano già messo al sicuro l’obiettivo prima di perdere il derby contro il Genoa. Ora vedremo in che modo andranno le cose nella diretta di Sampdoria Milan; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, facciamo qualche valutazione legata alle probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Milan sarà trasmessa dalla televisione satellitare: l’appuntamento con l’evento è dunque in esclusiva per i soli possessori di un abbonamento Sky, precisamente sul canale Sky Sport Serie A che troveranno al numero 202 del loro decoder; per i clienti è ovviamente disponibile l’alternativa della diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

Ranieri perde Chabot e Thorsby per Sampdoria Milan, ma ritrova Omar Colley e Ekdal: il primo sarà titolare al fianco di Yoshida e davanti al portiere Audero, il secondo potrebbe partire titolare in mezzo al campo ma è insidiato da Ronaldo Vieira, con la conferma di Linetty. Bereszynski e Augello potrebbero agire sulle corsie laterali, Gaston Ramirez e Jankto sono favoriti per rappresentare gli esterni alti che accompagneranno i due calciatori schierati in mediana; davanti si dovrebbe rivedere Gabbiadini che farà coppia con Quagliarella, attenzione però a Federico Bonazzoli che potrebbe avere spazio dal primo minuto.

Nel Milan stagione finita per l’ex Alessio Romagnoli, non ce la fa Andrea Conti ma torna Theo Hernandez: il francese farà il terzino sinistro, Calabria sarà schierato dall’altra parte con Gabbia e Kjaer a protezione di Gigio Donnarumma. La buona notizia per Pioli è il ritorno di Castillejo, favorito su Saelemaekers per occupare la posizione di esterno destro; sull’altro versante dovrebbe esserci Rebic, a fare il trequartista ovviamente lo scatenato Calhanoglu – in gol anche venerdì scorso – con Ibrahimovic da centravanti, dunque al netto delle assenze continuano a non esserci sorprese nella formazione scelta dall’allenatore rossonero.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Sampdoria Milan è stato tracciato anche dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker i rossoneri sono largamente favoriti con un valore di 1,65 volte la puntata ad accompagnare il segno 2 per la loro vittoria, per contro il successo blucerchiato – regolato dal segno 1 – porta in dote una vincita corrispondente a 4,75 volte quanto puntato. Il pareggio, identificato dal segno X, permetterebbe un guadagno che ammonta a 4,00 volte l’importo messo sul piatto.

