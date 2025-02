DIRETTA SAMPDORIA MODENA (RISULTATO 1-0): GOL DI NIANG

La Sampdoria di Leoardo Semplici parte molto, visto che Venuti spreca un ottimo assist di Niang. Il forcing dei doriani, però, continia. I blucerchiati, infatti, riescono a passare in vantaggio al 17′ con Niang, il quale compie la deviazione decisiva sulla conclusione tentata dal suo compgno di squadra Sibili.

DIRETTA/ Sampdoria Monza Primavera (risultato finale 2-3): gol vittoria Domanico al 95' (7 febbraio 2025)

La pioggia intensa che sta cadendo su Genoa, di fatto, sta rendendo molto difficoltoso l’intero match. Il Modena cerca di avanzare il proprio baricentro, ma la Sampdoria è brava a non cedere occasioni da gol ai propri avversarsi. Tuttavia, il primo tempo si conclude con il tiro di Caso terminato poco a lato (Agg.William Scuotto).

Calciomercato Serie B News/ Cragno alla Sampdoria, Audero al Palermo e tutte le trattative (3 febbraio 2025)

DIRETTA SAMPDORIA MODENA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

DAZN trasmetterà live la diretta Sampdoria Modena sabato alle 17:15. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il match in streaming su smart tv e sui dispositivi mobili.

DIRETTA SAMPDORIA MODENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Passiamo adesso alle statistiche della diretta di Sampdoria Modena, il nostro obiettivo all’interno di questa partita è capire chi potrebbe avere la meglio guardando i numeri che le due compagini producono ogni settimana sul rettangolo verde. Iniziamo con il dire che la Samp non sta passando un bel momento di forma, poiché se prendiamo come campione le utile tre partite abbiamo 1,4 gol subiti e soltanto 0,9 fatti. Davvero poco per una squadra con tutto questo potenziale.

Video Sampdoria Cosenza (1-0)/ Gol e highlights: Depaoli firma il nuovo successo! (Serie B, 1 febbraio 2025)

Il Modena invece gioca con un baricentro basso a 24 metri dalla porta come distanza media, ma il loro gioco è molto improntato sulle invenzioni dei singoli e infatti abbiamo quasi il 30% delle reti che nasce dppo un tiro tentato dopo un dribbling. Ma è anche vero che i gialloblu colpiscono davvero poco, ovvero meno di una volta nell’arco di un’intera partita. Questo ci porta al prossimo aggiornamento della diretta di Sampdoria Modena dove vedremo finalmente insieme il commento live di questa attesissima sfida. Si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

MATCH EQUILIBRATO

A Marassi sabato 8 febbraio alle ore 17:15 andrà in scena la diretta Sampdoria Modena, fra due squadre a metà classifica ma agli antipodi. La Sampdoria è in zona playout, con due punti di ritardo dal Cittadella che rappresenta la salvezza diretta, ma anche con solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. I blucerchiati, però, arrivano da due risultati utili consecutivi: un pareggio per 2-2 con il Mantova e una vittoria fondamentale contro il Cosenza, ottenuta con le unghie e con i denti nonostante l’espulsione di Vieira nel primo tempo. Ora in casa i liguri devono proseguire con il trend positivo per sperare nelle salvezza diretta.

Il Modena, invece, è a un passo dalla zona playoff, con gli stessi punti del Palermo ottavo ma sfavorito dalla differenza reti. I gialloblù hanno infatti un attacco prolifico con 31 gol segnati, ma una difesa fragile con 30 reti subite, con il risultato di una differenza reti pari solamente a 1. Gli emiliano romagnoli sono in momento positivo, arrivano infatti da tre risultati utili consecutivi, tra cui il successo contro il Mantova. Grande protagonista della cavalcata recente è senza dubbio Palumbo, a segno nelle ultime tre gare. All’andata la Samp aveva vinto a sorpresa a Modena grazie a una prestazione brillante di Tutino. Questa volta, però, i canarini vogliono prendersi la rivincita.

SAMPDORIA MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Sampdoria Modena. La Sampdoria di Semplici si schiererà con il 3-4-2-1: Perisan tra i pali, difesa con Riccio, Ferrari e Veroli. A centrocampo, Depaoli e Beruatto agiranno sulle fasce, mentre Ricci e Yepes formeranno la coppia centrale. In avanti, Oudin e Niang supporteranno l’unica punta Coda.

Il Modena, guidato da Mandelli, risponderà con il 3-4-2-1: Gagno in porta, Caldara, Zaro e Dellavalle in difesa. A centrocampo Di Pardo e Cotali sulle corsie laterali, con Santoro e Gerli in mezzo. In attacco, Caso e Palumbo saranno i trequartisti dietro a Pedro Mendes.

DIRETTA SAMPDORIA MODENA, LE QUOTE

Secondo i siti di scommesse la diretta Sampdoria Modena si prospetta un match all’insegna dell’equilibrio. Leggermente favorita la Sampdoria in virtù del fattore campo a 2.50. Poco più alte invece le quote per una vittoria del Modena, a 2.90, e per un pareggio, dato a 3.00.