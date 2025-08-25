Diretta Sampdoria Modena streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B, oggi 25 agosto 2025

DIRETTA SAMPDORIA MODENA (RISULTATO 0-0), INIZIA LA SFIDA

Comincia la diretta del match valido per il campionato di serie B tra Sampdoria e Modena e c’è grande curiosità per vedere la nuova squadra di Donati. I blucerchiati sono quasi retrocessi lo scorso anno ed invece ora proveranno a tornare nuovamente nella serie A che più li merita, ovvero la Serie A. Inizia la sfida al Ferraris.

Ci prova subito Coda, ma il tiro viene murato, poi la palla arriva ad Henderson che arriva al tiro e manda la palla fuori. Minuto 7 e ancora una chance per Benedetti, tiro al volo da fuori area e palla deviata in calcio d’angolo. In occasione del corner Chichizola blocca senza problemi. Buona partenza del club blucerchiato (Agg. Mario Tramo)

SAMPDORIA MODENA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per la diretta Sampdoria Modena possiamo affidarci alle due opzioni possibili per le partite di Serie B: entrambe sono di fatto possibilità di diretta streaming video, disponibili sulla piattaforma DAZN oppure su LaB Channel su Amazon Prime Video.

DIRETTA SAMPDORIA MODENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sarà il posticipo per chiudere la prima giornata del nuovo campionato di Serie B, la diretta Sampdoria Modena ci attende fra pochi minuti allo stadio Luigi Ferraris di Marassi e allora c’è ancora il tempo per dare uno sguardo alle statistiche della storia recente fra queste due formazioni. Recente in realtà fino a un certo punto, perché per arrivare in doppia cifra bisogna tornare indietro fino al mese di novembre 2001, quindi abbiamo dieci partite negli ultimi 24 anni. La Sampdoria è in vantaggio grazie a quattro vittorie più altrettanti pareggi a fronte di due successi per il Modena, ma in realtà sarebbe più corretto suddividere due periodi differenti.

Fra il 2001 e il 2011 sono state giocate cinque partite e il Modena curiosamente era rimasto imbattuto, con due vittorie più tre pareggi per gli emiliani in quel decennio (comprese le due partite nella Serie A 2003-2004), dal 2012 in poi invece nella diretta Sampdoria Modena c’è stato un ribaltamento drastico dei valori, con quattro vittorie per i blucerchiati più un solo pareggio nelle cinque sfide più recenti prima di stasera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SAMPDORIA MODENA: BLUCERCHIATI PER IL RISCATTO

Dopo avere rischiato la prima retrocessione della storia in Serie C ed essersi salvata principalmente per disgrazie altrui, la diretta Sampdoria Modena avrà un sapore speciale per la squadra doriana, padrona di casa del posticipo della prima giornata di Serie B 2025-2026 allo stadio Luigi Ferraris alle ore 20.30 di stasera, lunedì 25 agosto 2025.

La Sampdoria si è per così dire giocata un “bonus”, ma è chiaro che sarà fondamentale non ripetere un campionato come lo scorso, che resta una macchia nella gloriosa storia blucerchiati, anche se l’epilogo è stato felice. Zero parole, serviranno solo i fatti per vivere una stagione più serena e poi eventualmente pensare a qualcosa in più.

L’obiettivo in casa Sampdoria è quindi chiarissimo, ma il discorso non è molto diverso per il Modena, che si era salvato senza troppi brividi ma comunque con appena tre punti in più in classifica, in quella bagarre clamorosa che è quasi sempre il campionato di Serie B dietro alle posizioni di vertice.

Alla prima giornata non è certo tempo per fare calcoli: sarà una festa per il sempre caloroso popolo doriano, però ben consapevole del fatto che una stagione come la scorsa non dovrà ripetersi, quindi per entrambe le parti la diretta Sampdoria Modena sarà un’occasione per iniziare a costruire una classifica tranquilla…

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MODENA

Massimo Donati, nuovo allenatore blucerchiato, nelle probabili formazioni per la diretta Sampdoria Modena, potrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1. Scegliamo la difesa a tre con Riccio, Ferrari e Vulikic davanti al portiere Ghidotti; a centrocampo il possibile quartetto con Depaoli, Ferri, Bellemo e Benedetti; sulla trequarti Henderson e Sekulov a sostegno del centravanti doriano Coda.

La risposta di Andrea Sottil, allenatore del Modena, potrebbe invece prevedere il modulo 3-5-2 con il portiere Chichizola e davanti a lui i tre difensori Adorni, Tonoli e Nieling; a centrocampo un folto reparto a cinque composto da Beyuku, Santoro, Pyyhtia, Gerli e Zampano, infine il tandem d’attacco del Modena potrebbe prevedere come titolari Defrel e Gliozzi.

PRONOSTICO E QUOTE

Ecco infine pure l’analisi sulle quote Snai per il pronostico sulla diretta Sampdoria Modena. Partono favoriti i padroni di casa, con il segno 1 quotato a 2,15, mentre poi si salirebbe a 3,05 in caso di pareggio e un successo esterno del Modena varrebbe 3,50 volte la posta.