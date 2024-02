DIRETTA/ Sampdoria Modena video streaming tv: storia cominciata nel 1946 (Serie B, 3 febbraio 2024)

DIRETTA SAMPDORIA MODENA, TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Sampdoria Modena sono andati in scena per ventisette volte, a partire dal lontano 1946 quando i gialloblu vinsero 2-0. Quella è stata una delle nove vittorie dei Canarini mentre i blucerchiati sono in vantaggi con un successo in più. Il pareggio invece si è concretizzato otto volte, l’ultima nel 2011 quando terminò 1-1.

Diretta/ Atalanta Sampdoria Primavera (risultato finale 1-1): la riprende Uberti! (oggi 3 febbraio 2024)

Questa partita fu fondamentale nel 1964 quando i due team si sfidarono per lo spareggio promozione/retrocessione per la Serie A. Davanti a oltre 17mila spettatori, la Sampdoria ebbe la meglio col punteggio di 2-0. Si contano inoltre cinque testa a testa in Coppa Italia con un totale di quattro vittorie per i liguri e una sola per il Modena, che però potrebbe agganciare a dieci successi la Samp in caso di vittoria nel turno odierno. La parola come sempre spetta al campo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Video/ Cittadella Sampdoria (1-2) gol e highlights: rimonta esterna con Ghilardi! (Serie B, 28 gennaio 2024)

SAMPDORIA MODENA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Sampdoria Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Sampdoria Modena attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

DIRETTA/ Cittadella Sampdoria (risultato finale 1-2): Ghilardi completa la rimonta (Serie B, 28 gennaio 2024)

GARA EQUILIBRATA

La diretta Sampdoria Modena, in programma sabato 3 febbraio alle ore 16:15, racconta della 24esima giornata di Serie B. I blucerchiati arrivano dal 2-1 inflitto alla Cittadella con reti di Giordano e Ghilardi. Tre punti che hanno interrotto la striscia negativa di quattro mancate vittorie di fila, tra cui la penultima con il Parma.

Il Modena, quasi come la Sampdoria, ha scacciato un periodo di sei partite negative di fila vincendo nell’ultima giornata di Serie B con il Parma capolista per 3-0. Una prestazione oltremodo sufficiente, che fa sorgere i dubbi ai tifosi del Modena che si aspetterebbero una performance simile anche nelle prossime uscite.

SAMPDORIA MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Modena vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-2-1. Tra i pali Stankovic, difesa a quattro con Depaoli ,Ghilardi, Gonzalez e Murru. A centrocampo Kasami e Giordano mezzali con Yepes in regia. Come centravanti, la maglia numero nove la indosserà De Luca, supportato da Alvarez e Benedetti.

Il Modena replica con il 3-5-2, modulo molto diverso da quello dei liguri. In porta Seculin, difesa a tre con titolari Riccio e Cauz insieme a Zaro. Nella zona nevralgica del campo Gerli sarà il regista con Battistella e Palumbo che daranno una mano da mezzali e il duo Ponsi-Corrado esterni. In avanti Gliozzi e Abiuso.

SAMPDORIA MODENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sampdoria Modena danno favorita la squadra a 2.10. Secondo bet365, la X vale 3.40 mentre il 2 fisso leggermente di più, 3.50.

L’Over 2.5 è quotato a 2.15 mentre l’Under con la stessa identica soglia a 1.67. Concludiamo con il Gol a 1.95 e No Gol a 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA